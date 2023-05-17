家就是最好的教室！ 發音不好也能陪孩子學英語的教戰守則

許多語言學家都指出，父母就是孩子最好的語言啟蒙者，但多數父母自認英文不流利、發音不標準，擔心教錯，該怎麼辦？本文邀請到兩位專家，來給爸媽陪孩子在家講英文的秘訣，讓你跟著孩子一起進步。

許多專家學者都說，孩子三歲是語言發展關鍵期，這個階段孩子對於聲音的元素接受度很高，要好好把握這段黃金時期，但這就表示英文越早學越好嗎？師大附中英文科老師、人稱甜豆老師的吳詩綺指出，與其在意孩子的語言關鍵期，「不如說是在那段日子，爸媽能不能投注時間，給孩子一個高品質的陪伴？讓孩子即使在面對一個不熟悉的語言，都能感到很安心，就算爸媽自己英文不好，也能陪著孩子一起走、一起進步。」

PadKaKa幼兒英語動畫卡發明人、同時也是《寶寶學英語的秘訣，跟你想的不一樣》作者廖和信（凡凡爸）則表示，早學對孩子來說，的確效果較佳，好處也很多，尤其幼兒階段接觸英文，有助於英文的辨音能力，「但是建議父母不要太在意所謂的關鍵期，因為若告訴爸媽2、3歲學更好，會讓孩子已經超過這個年齡的爸媽感到更焦慮緊張，覺得錯過最佳時機了，情急之下可能用揠苗助長的方式讓孩子學英文，反而引起孩子的抗拒。」因此，他認為無論孩子現在幾歲，爸媽都應該專注在學習英文的正確觀念與方法。

英文不是早學就學得好，六大原則「正確學英語」

一、讓孩子對英文有興趣

愛因斯坦曾說過：「興趣，是最好的老師。」所以任何想要孩子學習的事物，首要條件就是「他喜歡」。孩子不喜歡、沒興趣，不管教材有多棒，都無用武之地。當孩子在接觸英文的過程中，覺得好玩、有趣，甚至能從中得到成就感，那就是成功的第一步了。

二、用英文學英文

用英文學英文，才能培養孩子的「英文腦」。廖和信反對翻譯學習法，因為當孩子知道你講完英文後，會翻譯成中文，他就只會等待你說中文，而不會認真聽英文。他建議用「母語學習法」，「以前怎麼學中文，現在就怎麼學英文。」孩子從小都是用「猜」、「犯錯」來學中文，透過各種生活情境、動作，自行歸納其意思，英文也能採取相同的做法。

三、自然地接觸英文

幼兒學英文一定會有牙牙學語的過程，因此在家中爸媽不必太在乎文法、單字背誦，也不要有所謂的進度。學語言就是機會教育，可以很隨興。比方說，跟孩子出門剛好看到彩虹，就跟他說「這是rainbow」。

廖和信指出，很多爸媽都會擔心孩子聽不懂，或是怕孩子沒有100%了解意思，就會用考試的方式問，「有個爸爸很開心跟我分享他女兒會講 How are you，但接著問孩子『什麼是How?什麼叫are？』孩子就說不出來了。」但是，How are you對孩子來說就是一個聲音、完整的一句話，不需要特意去拆解，就像Good morning、Good afternoon、 Good night、 Good boy...等等，孩子會自己整理、歸納出為什麼這幾句重複的「good」是什麼意思。

四、「聽、說」是重點

廖和信說：「學英文，其實最重要的就是要有對話，要有交流，學了才有用。」國外研究發現「聽、說」早學晚學差異大，「讀、寫」則沒差；而一開始先學習「大量聽得懂」 ，又比「說」更重要，因為聽得懂能培養語感，語感好，孩子才會說出口。其實這就像學中文一樣，孩子在2歲前幾乎都在努力「聽懂」大人講什麼，過了2歲半以後，幾乎就是口說爆發期。

五、學習內容重點是「生活用語」

許多英文教材標榜不僅可以學到知識、品格，又能兼顧學英文，但這些內容對學齡前孩子來說，太艱深，又無法運用在生活中，難以跟自己的經驗產生連結，因此語言的啟蒙最好從生活用語開始。比方說，準備出門時，可以跟孩子說「Put on your shoes. (穿上你的鞋子)」並穿給他看、或帶著他穿鞋，幾次之後孩子就能理解那句話的意思。

六、頻率高、不要長時間

吳詩綺指出，學語言還要把握一個原則，就是「頻率多、而不是一次很久」，因為一次長時間學習，就好比在學校上40、50分鐘的英文課，孩子會有疲憊感，甚至會開始害怕英文。

爸媽英文不好怎麼陪？4個技巧帶你做

許多語言學家都指出，父母就是孩子最好的語言啟蒙者，但多數父母自認英文不流利、發音不標準，擔心教錯，該怎麼辦？

1.從英文兒歌開始

大部分的幼兒都喜歡聽兒歌，甚至會跟著哼唱，喜歡的原因不是因為他聽得懂歌詞意思，而是旋律入耳。這是首要可以讓孩子親近英文的好方法，因為當他願意跟著唱，未來也會更願意開口講。建議爸媽在播放兒歌時，不妨可以搭配歌詞做對應的動作，讓孩子對該首兒歌的意思也能略知一二。

2.日常進行簡單的親子英文

廖和信笑言：「兒子小時候，是我英文口說進步最快的時期。」爸媽在家陪孩子講英文，不需要把自己當老師，而是當彼此的同學、玩伴即可，因為孩子聽不懂，爸媽不用擔心被糾正，講起英文應該更沒壓力才是。因此他鼓勵爸媽們在家跟孩子講一些簡單的親子英文，一開始先從一個單句開始，隨著累積的短句越來越多，就能慢慢形成長句，就像孩子剛開始也只會簡單的動詞加名詞，如：喝水、吃飯等等。

以親子英文舉例，爸媽叫起床後要去刷牙，可先從「Good morning，來，我們去刷牙」，再慢慢變成「Good morning，來來來，brush your teeth.」，最後變成「Good morning, come here, brush your teeth.」。 這些短短的對話，一天新增1句，每天根據情境重複講，累積兩個月後一天就能跟孩子講4、50句簡單的英文了。

3.看英文卡通、動態化的情境學習

孩子通常喜歡看動態的影像，不論是真人的互動，或是卡通等等，若爸媽還是擔心自己英文不夠好，簡單的英文卡通是一個好選擇，但必須注意，卡通必須是全英語發音，這樣孩子才能透過角色的互動、動作去猜測其意思。不過仍提醒，給孩子接觸3C時，勿長時間看，導致用眼過度，孩子仍要與爸媽真實互動，學習效果更好喔！

4.英文繪本共讀

吳詩綺表示，若爸媽覺得日常生活中不知道該跟孩子說什麼英文時，又希望能跟孩子有英文上的互動，利用英文繪本進行親子共讀就是一個很好的解套方式。但要記得，進行英文繪本共讀時，重點不是擺在「認字」，而是親子一起共度那個美好時光，只是這段時間彼此是透過圖畫搭配英文來討論這本書。

陪伴的方式建議用互動的方式，中英文夾雜聊聊看從繪本中看到什麼，連結孩子的生活經驗，一邊講一些簡單的英文，比方說青蛙frog、他是綠色green；同時要用很多變的聲音、表情，加上動作，讓孩子在過程中覺得很有趣，進而不排斥、跟英文共處，也習慣英文的輸入。

書單的部分，可以按照孩子的興趣、得獎繪本來選，但更重要的是要依孩子的程度挑選，因為有些繪本是需要具備一點英文能力才能讀，可透過美國的藍思閱讀分級，找出適合陪學齡前孩子共讀的書。家長也可直接到吳詩綺針對各個年齡層給予的書單建議查看。

這些地雷不要踩，當心讓孩子抗拒講英文

很多家長會發現，孩子怎麼好像越來越抗拒講英文，那很可能是你不小心犯了這些誤區：

1.對孩子過度期待，覺得教了孩子就要會

吳詩綺坦言，因為自己是英文老師，也曾經對已經教過很多遍卻還是不會念的女兒生氣，更脫口說出「來，跟著老師念一遍！」結果就是當下女兒們嚇到，更不敢說。「」因此吳詩綺提醒爸媽們放過自己，我們能做的只是讓孩子對英文產生興趣，「不要認為付出一定要有回報，爸媽要想，我陪伴孩子英文繪本共讀的那段時光，是很寶貴的，如果孩子因為我的陪伴而突然會唸英文，或是突然看懂某個單字，都是美好的附加禮物。」

2.用洗腦、洗耳朵的方式教

聽無意義的英文對孩子並沒有用處，洗腦式的灌輸方式只會讓孩子對英文失去興趣。

3.急著要孩子開口說

多數父母對孩子的期待就是開口說英文，但你越逼他，他越不願意開口說，容易使得親子關係僵，進而讓孩子討厭英文。

4.要求孩子背單字

背誦並不是一個好的記憶方式，且對未來的學習成效也不一定有幫助，孩子內心會產生極大的抗拒。

5.發音要很完美

孩子牙牙學語的過程中，切忌不斷地糾正發音、拼音，這往往會澆熄孩子學習的熱忱。

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文章授權轉載自《未來Family》