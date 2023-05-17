王鴻薇批台大要放陳明通光榮退休「道德淪喪」 台大回應了

台大校方將在5月26日開校評會，審查陳明通退休申請案，國民黨立委王鴻薇上午舉行記者會表示，去年8月已向教育部及台大檢舉陳明通，如今教育部回應仍然是校方處理中，簡直龜速。台灣大學表示，該校正依校內程序處理中，其餘皆無評論。

教育部長潘文忠今天也說，陳明通是在台大任職退休，學校提出退休申請案，但學術倫理相關案件正在審議，教育部將等候學校處理學倫案，並依照學校對學倫案處理做後續處置。

新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦均因論文抄襲，台大國發所碩士學位遭雙雙撤銷，指導教授陳明通亦遭檢舉。不過陳明通也向台大申請退休，台大也向教育部提報，目前因學倫案暫擱，尚未裁決。

王鴻薇上午舉行記者會表示，陳明通身為這些抄襲論文的指導教授，當然有責任，她去年八月檢舉陳明通學倫案，台大將近十個月都沒有調查結果，近日還得知台大校方將在5月26日開校評會，審查陳明通退休申請案，讓陳光榮退休，痛斥「台大校方是道德淪喪到什麼地步？」

潘文忠今天上午受訪表示，陳明通教授是在台大任職退休，學校有提出退休申請案，但陳教授涉及學術倫理相關案件，學校有三級三審制，目前正在校內審議，教育部也等候學校處理，後續會依照學校對學倫案處理做後續處置。