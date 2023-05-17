影／台大將審陳明通退休案 王鴻薇斥校方道德淪喪
針對去年多起論文抄襲案中，涉及抄襲的多起論文的指導教授陳明通，台大校方將在5月26日開校評會，審查陳明通退休申請案，國民黨立委王鴻薇上午舉行記者會表示，陳明通身為這些抄襲論文的指導教授，當然有責任，更痛斥「台大校方是道德淪喪到什麼地步？」
王鴻薇表示，去年八月已向教育部及台大檢舉陳明通，如今教育部回應仍然是校方處理中，簡直龜速。王鴻薇也舉證稱，近10年陳明通一年平均產出10位碩士，其中更有一篇資料產出七本論文情事，痛批陳明通無道德底線。
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