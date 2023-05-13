公私立學校財務走向偏鋒 學者：與公平正義漸行漸遠

台灣中小學教育專業學會有鑒於少子化衝擊，日前於明道中學舉辦全國教育論壇，以「同心共好 」為主題，探討公私立學校如何攜手創造前瞻。而學者也指出，公私立學校財務狀況正走向偏鋒，技職教育也面臨動搖危機，與十二年國教公平正義的目標漸行漸遠。

台灣中小學教育專業學會全國教育論壇聚焦討論國教相關危機，高雄師範大學教育學系教授陳麗珠主講法學專題，她透過大數據研究角度，探討私校扮演的重要角色，並分析私立高中的財務結構與現況。

陳麗珠表示，公、私立學校財務正走向偏峰，技職教育也面臨動搖危機，與十二年國教公平正義的目標漸行漸遠，建議教育資源應更有效應用，政府須通盤探討學雜費的調整機制。

台北教育大學教授徐筱菁從法學角度，闡述憲法保障私人興學自由，範疇應包括教育理念、課程、師資招聘、招生、教學與經營等校務自主。她說，家長擁有教育選擇權，可自行決定選擇公校或私校就學，且私校自主正是實踐教育多元化的原則。

論壇也邀請明道中學校長汪大久、全人家長會長協會理事長張綉芳、永春國小校長林峻堅座談，討論如何發展以聯盟為核心的校際及親師合作模式，以策略整合公私資源，讓教育共好。張綉芳表示，自家子女當年就讀私校，主要是考量選擇適合的教育環境，呼籲教育部應尊重家長的教育選擇權，也須給私校更自主辦學空間。

私中盟輪值主席、僑泰高中校長溫順德表示，論壇藉由學者角度，論述當前教育的盲點，希望政府能重視私校經費不足問題，研議如何解決公私立學校資源的嚴重落差。

汪大久表示，每年舉辦一場教育論壇，透過學者專家、家長團體與媒體界一起探討如何攜手，追求教育共好，也企盼政府能聆聽各方的意見。