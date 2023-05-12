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八旗總編富察赴中被捕 文化、學術、媒體界逾350人連署聲援

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
文化界自發組成的「 聲援富察連署工作小組 」，今公布出版、學術、文化、媒體界超過350人的聲援連署名單，呼籲中國政府妥善尊重富察根據中國法律應享有的權利，並盡速公布調查結果。記者葉冠妤／攝影
文化界自發組成的「 聲援富察連署工作小組 」，今公布出版、學術、文化、媒體界超過350人的聲援連署名單，呼籲中國政府妥善尊重富察根據中國法律應享有的權利，並盡速公布調查結果。記者葉冠妤／攝影

八旗文化總編輯富察（李延賀）因涉嫌從事危害國家安全活動遭中國拘捕，迄今已超過50天。由文化界自發組成的「 聲援富察連署工作小組 」今舉行記者會，要求中國大陸政府妥善尊重富察根據中國法律應享有的權利，並盡速公布調查結果。

出版、學術、文化、媒體界的聲援名單包括，資深出版業負責人詹宏志、郝明義、簡志忠、郭重興、文化部前部長鄭麗君、學者陳弱水、陳芳明、周婉窈、陳翠蓮、作家平路、吳明益、資深媒體人黃清龍、謝金河、馮賢賢、陳裕鑫、賴秀如、何榮幸等逾350人連署。

詹宏志今未到場，他透過書面聲明，稱許富察「是一位認真出色、 融入台灣情景的編輯人」。詹宏志表示，富察所編輯的圖書銷售都在台灣，如果有任何貢獻或破壞，對象也都是台灣，這樣的一介書生與這樣的工作如果被中國政府認為危及國家安全，「我認為是粗暴、 荒謬而落伍的」。他呼籲中共當局應該停止迫害提供不同觀點的編輯人，及早釋放富察。

無國界記者」組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）則說，富察並非近年唯一遭中國拘禁的出版人，五名香港出版商在2015年突然失蹤，再現身時已為階下囚。蘋果日報創辦人黎智英，也在2020年因多項任意罪名遭關押至今。在無國界記者世界新聞自由指數所衡量的180國，中國排名179名，這座全球最大的記者與新聞自由捍衛人士監獄至少已關押了114人。他呼籲北京政府應該公開富察目前情況的詳細資訊， 並確保他能立即返回台灣家人身邊。

燦爛時光東南亞書店負責人、連署工作小組成員張正說，「連署工作小組」認為富察事件可分為公、私兩個領域看待，私領域完全尊重家屬的決定和行動，這次連署與富察家屬無關，「連署工作小組」是針對富察案的公領域發聲，事件已經曝光，文化、學術及媒體圈不能再假裝不知道，態度還是得出來，而連署訴求是針對中國政府，未再對台灣政府提出要求。

Openbook常務監事、中國時報「開卷」前主編李金蓮指出，中國的許多禁書都是透過台灣展露於世上，中國此次抓富察，將會影響兩岸出版交流，也讓台灣更加成為華文世界最重要的出版自由窗口。

八旗出版社前編輯、連署工作小組成員王家軒則說，此事件恐造成兩岸關係緊張，加劇台灣社會對中國的恐懼、激化對立，也會對台灣社會帶來不必要的長遠傷害。

新聞自由 無國界記者

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