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回響／議員籲補助營養午餐費 蔣萬安：適時調整

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安表示，市府一直都很關孩子的健康，特別是學校營養午餐，除了要讓孩子吃的飽也要吃得好。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安表示，市府一直都很關孩子的健康，特別是學校營養午餐，除了要讓孩子吃的飽也要吃得好。記者楊正海／攝影

北市營養午餐喊漲，截至今年4月已有18所學校新學年確定條漲價格，議員呼籲應該要有相關補助，對此台北市長蔣萬安回應，若下一學年度有調漲的需求，會在今年的預算中適時調整。

蔣萬安表示，市府一直都很關孩子的健康，特別是學校營養午餐，除了要讓孩子吃的飽也要吃得好，根據教育局規劃，學校若要漲價，一定要透過問卷方式，要達到7成問卷回收、6成家長同意，單次調漲不超過10元。

教育局說明，目前北市營養午餐補助包括，有機食材、國產可溯源食材、弱勢學生午餐等，今年供補助學生午餐5.6億元。

營養午餐 教育局

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