回響／議員籲補助營養午餐費 蔣萬安：適時調整

台中市豐原高中在今年3月爆發校園霸凌事件，霸凌的主要加害者並非同儕而是學校老師與教官，最終導致男同學為捍衛自身清白選擇結束生命。案件爆發之後，涉事教師與教官以及校長都被懲處，「不適任教師」的問題再度引發外界討論，也引起朝野重視積極尋求解方。然而老師們的壓力與情緒隨著少子化、科技發展等越來越緊繃，班導師一職成為沒人要接的燙手山芋，若真的遇到問題，也沒有人可以提供老師完善的協助，會不會惡劣的教育環境，才是導致老師與學生紛紛受傷的元凶？

2023-05-08 11:00