綠獎講座／姚秋如至麥寮高中 以白海豚喚醒學生環保意識

第八屆綠獎徵件於4/22啟動至8/31截止報名，廣邀生態保育團體、青少年與綠色創新單位踴躍投件。今日5/5本屆第二場校園講座，由自然科學博物館副研究員姚秋如博士到雲林麥寮高中，以「住在我們家附近的白海豚」為題，與學生們分享雲林沿海白海豚保育狀況，鼓勵大家關心環境，實踐環保生活，達到地球永續發展的目標。

姚博士不僅長年研究海洋與鯨豚，也投身保育與守護行動，以自身研究鯨豚的經驗與知識，與麥寮高中師生分享，在雲林海邊就有不少白海豚出沒紀錄，此地也是近年來全台灣，觀察到最多白海豚育幼群的地方，豐富生態的海域值得珍惜保護。

她分享雲林麥寮外海的水下錄音器獲得的海底聲音「非常吵雜」。相關研究人員訪談資深漁民，詳細得到白海豚（學名為印度太平洋駝背海豚，因外型又稱粉紅海豚）在這個海域的活動歷史。過去在此地擱淺的白海豚體內，找到多種的魚類耳石，包含黃姑魚、雞籠鯧、鑽嘴魚等，由此可以推估白海豚特別愛吃的魚種以及觀察生態習性等。

「台灣領土雖然不大，不過周圍海域即能觀察到其中32種鯨豚，在全球約有93種鯨豚中佔比1/3。」根據紀錄，台灣西岸與金門海域的白海豚皆不到100隻、相當稀有。其中影響白海豚的生存因素，包含環境破壞、噪音干擾、食物不足以及船械傷害等。姚秋如以觀察影像與調查紀錄，告訴現場師生們，麥寮海邊的濁水溪出海口海域，能觀察到白海豚，從白海豚體內的食物分析，這個海域擁有豐富的海洋生態鏈。

最後姚秋如更鼓勵同學到海邊觀察有無白海豚的蹤跡，能拍攝紀錄後提供海洋保育署等單位，就有機會成為公民科學家，一起為白海豚沿海觀察紀錄盡分心力。也提到學生能從自己身邊與環境開始觀察，發揮所長並勇於行動，透過這次綠獎徵件將理念藉此傳達出去，讓更多人知道，共同守護這片與我們息息相關海洋與生長的土地。

今年綠獎總獎金400萬元，徵件獎項為生態保育計畫補助、青少年環境行動獎和綠色創新獎。過去雲嘉地區有輔仁中學和華南高商的學生以青少年環境行動倡議與紀錄，獲得首獎，對學生們未來上大學推甄也相當有幫助。

本屆綠獎將於6月17日到高雄鳳山高中，舉辦後續第三場校園講座。徵件活動4月22日至8月31日截止，11月公佈得獎名單。歡迎全台的生態保育團體、對自然生態有興趣的學生以及新創團隊踴躍參加。

綠獎由聯華電子主辦，聯合報系有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦，今年參與企業有八家，包括台灣3M、東京威力科創、漢科系統科技、漢民科技、智原科技、大陽日酸系統科技、欣興電子、棨揚企業。

姚秋如長年研究鯨豚，也投身保育與守護行動，以自身研究的經驗與知識，與麥寮高中師生分享。