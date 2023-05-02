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全國學生美術比賽第一名遭爆抄襲 教育部還原審議經過

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
有網友在Dcard上發文，表示女兒參加111年度全國美術比賽，雖未獲獎，但他仍鼓勵女兒去欣賞獲獎作品，但女兒看完該比賽平面設計類美術組第一名特優作品後，發現該得獎作品與原創作品有多處雷同之處。圖／擷取自Dcard
有網友在Dcard上發文，表示女兒參加111年度全國美術比賽，雖未獲獎，但他仍鼓勵女兒去欣賞獲獎作品，但女兒看完該比賽平面設計類美術組第一名特優作品後，發現該得獎作品與原創作品有多處雷同之處。圖／擷取自Dcard

一名網友日前在網路發文，表示女兒參加111年度全國美術比賽，雖未獲獎，但他仍鼓勵女兒去欣賞獲獎作品，但女兒看完該比賽平面設計類美術組第一名特優作品後，發現該得獎作品與紐西蘭公司原創作品有多處雷同之處，經向國立台灣藝術教育館（藝教館）與教育部陳情檢舉，卻只回覆「未屬抄襲」，非常不滿。教育部表示，該案經評審委員會審議，針對兩方意見均予討論及依其專業評審，決議本件非屬臨摹、抄襲之作，該案受理檢舉抄襲案件，均符合程序。

有網友在Dcard上發文，表示女兒參加全國學生美術比賽，雖未獲獎，但在欣賞榮獲特優作品時，竟發現平面設計類美術組第一名特優作品，與國外網站作品十分相似，依程序向國立藝術教育館，陳情檢舉該得獎作品有抄襲嫌疑，並將設計師原圖、網站及學生作品一同寄出，但經過原評議委員評議後，竟只回覆4字「未屬抄襲」，還說這樣的向量插畫風格在國外作品也屢屢見到。他後來再向「教育部」陳情檢舉，只收到多一點解釋的回覆，結論依然是「未屬抄襲」。

教育部對此表示，111年度全國學生美術比賽已於去年11月23日於藝教館官方網站公告得獎名單，藝教館接獲陳情後，於去年12月28日依比賽實施要點第柒點第四款規定「如經檢舉為臨摹、抄襲、由他人加筆或明確挪用他人創意之作品，應交付評審委員會決議」辦理，交付評審委員會審議，委員亦針對兩方意見均予討論及依其專業評審，決議本件非屬臨摹、抄襲之作，並於今年1月3日回復陳情人。

教育部表示，今年1月4日民眾透過部長民意信件檢舉，隔日即函請藝教館審慎查明，如認有新事證，應再經專業審查後回復陳情人，本於專業立場妥善回應，並函知陳情人已交藝教館妥處回復，後經藝教館檢視，陳情民眾並無提供相關新事證，於1月12日、2月4日及2月24日分別函復不同陳情人依要點規定辦理，並提供評審專業意見、查處程序等內容。

教育部說，該案經藝教館回復在案，且經檢視辦理程序，依「111學年度全國學生美術比賽實施要點」第柒點第四款辦理，及所訂視覺藝術類競賽申訴或陳情作業程序，受理檢舉抄襲案件，符合相關程序。

抄襲 教育部

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