嘉市某私校國一特教男生遭同宿舍3名室友霸凌 家長報警告學校

嘉義市某私校國一男生的母親指控，兒子有輕微自閉症身心障礙手冊，去年7月就學住校，與3名男生同寢室，長期遭3名室友集體霸凌，要他交互蹲跳、罰下跪，拿刀恐嚇、言語辱罵，還將垃圾堆置兒子衣櫃，騙7千元，孩子3月30日轉校，她向校方反映孩子遭霸凌，要求懲處霸凌室友，校方處理消極，她已向警方報案要求依法究辦。

男同學母親說，當初帶孩子從山上到山下這所學校就讀，是信任學校品格教育，讓孩子住宿過群體生活，豈料遭室友集體霸凌，讓孩子身心受創，孩子2月8日晚間9點，拿手機錄下30分鐘遭霸凌過程，她3月28日向校方反映，校方未立即處置，懲罰霸凌學生，為讓孩子安心求學已辦轉學。

男學生母親表示，欺侮兒子有同班何姓同學、隔壁班侯姓學生，不住同室王姓同班同學等3人，另同室汪姓室友未參與，室友找兒子麻煩，要兒子清理垃圾，交互蹲跳、罰下跪、拿刀恐嚇、言語辱罵、提重物、做拱橋，還嘲笑兒子性器官，以買雷射刀為由騙7千元後來返還，兒子現在不敢關燈睡、失眠，到身心科就醫，腳踝因交互蹲跳受傷。她要求安全校園環境，校方處罰霸凌學生，並向警方提告，要求法辦賠償，警方最近才做筆錄。

針對霸凌事件，劉姓校長說，疑遭霸凌學生在校學習正常，安排同學陪伴，3月底傳出在宿舍自由活動時間，疑似被3名男室友霸凌，學校獲報24小時內依規定校安通報，受理申請3日內召開防制校園霸凌因應小組會議，啟動調查程序處理，其中1名室友退宿。

小組委員依規定外聘學者專家，召開調查小組會議，檢討輔導管教學生偏差行，依規定3個月內調查結束，校方依結案報告啟動相關懲處與輔導措施。雙方對調查結果都有申復權利。

劉姓校長表示，校方依法辦理，在事件調查未完成前，依法保密，調查不公開，學校不能違法對調查結果未結束前的行為人處分，或要求轉學，無法符合家長訴求，學校感到遺憾，學校派人向家長說明，對家長委屈感同身受，望家長諒解。提醒散播事件相關影片，可能會觸犯兒少法呼籲相關人員務必謹慎。