高市與美峽谷大學合作 提供高中職生200門線上國際課程

高雄市教育局與美國峽谷大學（College of the Canyons），今天在新莊高中簽署國際教育合作備忘錄，提供超過200門線上國際學分課程給高中職校學生，不用出國即可線上選習；表現優異的學生可透過TAG（Transfer admission guarantee）保障轉入加州大學系統就讀，或抵免美國多所大學學分。

高雄市教育局長謝文斌與美國峽谷大學院長鄭佳宜，代表雙方簽署國際教育合作備忘錄，美國在台協會高雄分處首席商務官艾達文、立峰國際教育發展協會理事長李吳釩等見證。

謝文斌表示，高雄市積極推動「校校有雙語」，市長陳其邁就任後逐年提高經費，109年至111年間投入經費大幅增加至2.1億元，112年再增加預算至2.5億元。教育局以公私協力擴增雙語人才庫，112年外籍教學人員及在地雙語教學人力達812人。透過持續挹注資源，加強民間補教單位合作機制，支持348校全面普及雙語行動方案，增進不同學習階段學生雙語學習力。

鄭佳宜表示，台灣教育推動雙語化，提供學生各項資源，高雄具國際觀與前瞻性，為高雄學子構築國際國外學習與就學管道，國際交流靠雙方合作。美國大學有許多資源，引進台灣嘉惠學子。高中職學生在台灣就可以修美國大學的課，可以開闊視野。

謝文斌說，這次與美國峽谷大學合作超過200門國際線上課程，全面提供教育局所屬高中職校學生多元選習機會，讓高雄學子在地深化雙語學習、擴展國際視野，同時降低學生赴美就讀大學的修課負擔。立峰國際教育發展協會也會補助高雄清寒弱勢的學生參與課程的機會。