致用高中與加拿大安大略省公立高中簽約 加修學分獲雙文憑

台中市私立致用高中今天與加拿大安大略省TVO ILC公立高中共同簽署「雙聯學制」，加修7學分可獲台加高中雙文憑(ODDS)，將為致用高中學生提供豐富、多元的學習經驗，也幫助學生接軌國際名校，拓寬未來升學及就業道路。

今天簽約儀式在台中市教育局督學李昭嫻、致用高中校長陳添旺、加拿大駐台北貿易辦事處代表、加拿大TVO教育傳播局總經理Roger Ramlalsingh、加拿大ILSC語言學校總裁暨首席營運長Christopher等人見證下完成。

致用高中此次簽署的加拿大安大略省教育廳TVO ILC課程，已有90年的遠距線上教學經驗，所有課程內容皆符合加拿大教育部高中課綱要求，課程品質深獲國際名校肯定。致用高中學生在校運用線上課程修習TVO ILC學分，可同時取得致用高中及加拿大安大略省高中文憑(OSSD)，有助於提高全球競爭力和未來職涯發展力。

致用高中校長陳添旺表示，簽署雙聯學制合作是學校追求卓越教育的重要一步，希望透過這個機會，讓學生能全面發展，並且有更多的選擇，校方在學生修習雙文憑期間，也會提供全方位的支援，包括領域課程輔導、語言學習輔導等，讓學生能順利適應學習課程，期許未來能夠在國際舞台上發光發熱。