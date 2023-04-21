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17歲少年掃射當鋪51槍 李家同揭槍擊案與教育部的關係
一名劉姓少年昨天上午8時許涉嫌持改造步槍，朝土城一間當舖掃射後搭計程車投案，新北地方法院少年法庭今天（4/21）上午裁定收容。清大榮譽講座教授李家同今指出，該起青少年槍擊案和教育文化相關，坦言國內教育體系沒有注意到弱勢孩童，「這起槍擊事件是與教育有關的。」希望國內有真正的12年國教，不僅只是提高競爭力，也可以使黑道招募新血時較困難。
李家同今發表專欄文章「17歲少年槍擊案與教育部的關係」。李家同於文章指出，市長侯友宜得知槍擊案後實在不必震怒，因為黑道一直都存在，將來也會存在。但值得注意的是，黑道頭子從來不會出來犯案，犯案的都是小咖，該案槍手只有17歲，應該注意他是如何誤入歧途。
李家同指出，孩子成為社會邊緣人物，多半是原生家庭貧困、失能而且缺乏溫暖，又課業不佳，在學校只能雞同鴨講。這種孩子在國中畢業後一定輟學，但不可能找到好的工作，又因為希望能有較好的收入，就被黑道吸引。
李家同認為，如果在求學過程中，教師可以發現班上有這名高危學童，並給予特別的鼓勵和關照、功課跟得上，一定會對自己的前途有信心。
李家同表示，國內雖號稱有12年國教，高中階段並不強迫就讀，因此高危險群孩子國中畢業後就沒有老師從旁協助，建議教育部，應該實行真正的12年國教，每一位學生都必須進入高中或高職就學。高中畢業後找工作較容易、思想也較成熟，黑道想吸引就會比較困難。
李家同說，我國教育過分注意功課好的學生，也以他們為榮，而相當不重視值得關懷的孩子。曾聽一位老師轉述，班上一名常搗蛋的學生和祖母相依為命，祖孫靠社會救濟支撐，學生因此常吃不飽。但教師和學生談判，願放學後提供便當，但學生必須在監督下完成作業後才能吃，學生看在便當份上乖乖寫作業，不久後課業跟得上，上課也不再胡鬧了。
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