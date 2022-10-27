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二所偏鄉私中列專案輔導 教團：少子化恐加劇城鄉落差

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導

教育部今（10/27）召開第六次私校退場審議會並公告首批私立中學專案輔導名單，分別為高雄市旗美商工、嘉義縣同濟中學，兩校皆創校逾50年，被列專輔學校的原因皆為「財務惡化」。私校工會表示，兩校均位於偏鄉，凸顯偏鄉私中辦學普遍陷入困境，若政府再無作為偏鄉私校終將面臨退場危機，也可能擴大城鄉教育落差。

旗美商工位於高雄美濃區，目前設有餐飲管理科與資料處理科，另設有進修部。據教育部統計處資料，該校110學年度約有120名學生；完全中學同濟中學則位處嘉義大林鎮，高中部除普通科外，另設有照顧服務科和進修部，110學年度全校約有165名學生。

旗美商工、同濟中學遭列為專案輔導學校，私校工會理事長尤榮輝表示，兩校位於偏鄉且均受財務顯著惡化影響，已影響校務運作而被列為專案輔導學校，凸顯私中辦學的普遍困境，若政無持續無作為，預估未來五年將有大量偏鄉私中面臨退場危機，尤其竹苗及南部四縣市情況特別嚴重，除衝擊技職人才培育也將擴大城鄉教育資源落差。

尤榮輝也指出，除了財務狀況會列為專輔認定參考外，尚有合格教師率及欠薪情形，但目前國教署對私中合格教師率及欠薪採「既往不究」政策，許多私中聘任不合格教師情形嚴重、扣減研究費及導師費，各私中應把握機會提高合格教師率，並避免欠薪爭議。

至於有部分學校因辦學困難，教師則「自願減薪」同舟共濟，尤榮輝也談到，當學校真的難以經營時，教職員可考慮借薪一途，讓學校有更多時間去爭取外部資源，若屆時學校仍撐不下去需退場，借薪還是可用私校退場基金概括承受、有機會獲得求償；但若是教職員自願減薪，則沒辦法。

尤榮輝也呼籲，任何一所私校退場都是地方教育資源的損失，少子化冰河期考驗私校生存能力，若政府放任市場自然淘汰私中，必然造成偏鄉教育資源失衡，在淘汰後段私校的同時，也期待教育部積極思考提供私校合理辦學空間、彌平城鄉教育資源差距的政策。

教育部 少子化

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超過20所私中恐被列專輔要審到何時？ 教育部曝時間表

私中首波專輔學校 旗美商工、同濟中學兩老牌私校入列

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