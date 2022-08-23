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全球頂尖科學家名單公布 成大工科系陳曉華列199名

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
知名學術網站Research.com公布2022全球頂尖科學家排名，國立成功大學工程科學系特聘教授陳曉華以論文引用指數（H-index）的佳績位列「電子電機工程」領域，全台第2，世界排名199。圖／成大提供
知名學術網站Research.com公布2022全球頂尖科學家排名，國立成功大學工程科學系特聘教授陳曉華以論文引用指數（H-index）的佳績位列「電子電機工程」領域，全台第2，世界排名199。圖／成大提供

知名學術網站Research.com公布2022全球頂尖科學家排名，國立成功大學工程科學系特聘教授陳曉華以論文引用指數（H-index）的佳績位列「電子電機工程」領域，全台第2，世界排名199。

成大指出，Research.com透過Google Scholar（Google學術搜尋）和Microsoft Academic Graph（微軟知識圖譜）的資料嚴選檢視全球科學家，以H-index、在領域的貢獻、科學家獎項與成就等項目，篩選該領域的頂尖科學家。在電子電機工程領域中，成大工科系特聘教授陳曉華以H-index 75、引用數 1萬8553 次，以及出版388篇論文或著作的佳績名列「電子電機工程」頂尖科學家。

陳曉華多年來主要專研無線通訊網路、行動通訊以及電信等，他擅長整合跨領域、跨學科知識，在電子工程學中融入電信鏈接與實體層等觀點。陳曉華不僅在電子工程領域匯集多路徑傳播、位元錯誤率、正交分頻多工系統等科學專長，在生物學研究中，亦進行廣泛主題研究，如能源消耗、無線感測網路中的密鑰分配、行動式無線感測器網路、即時計算技術以及高效能源使用等。

陳曉華指出，多年來他主要著重在學術理論的創新突破，如同著名物理學家愛因斯坦提出的質能守恆方程E= mc 2所帶來的巨大貢獻與影響，陳曉華認為，理論是一切研究的基礎，有了理論才能有後續的實際應用以及產學合作等發展。

陳曉華為芬蘭奧盧大學電子工程學系博士，為中山大學通訊工程研究所創始主任，2008年迄今擔任成大工程科學系特聘教授，2010年當選IEEE會士，曾任國際期刊IEEE Wireless Communications總主編、IEEE Fellow委員會成員、IEEE ComSoc傑出講師等，多年來在通訊領域之學術研究做出相當重要的貢獻。

成大 科系 中山大學

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