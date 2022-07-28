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首例！永達技術學院解散清算　退場基金墊付5185萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
屏東縣永達技術學院2014年停辦，正由公益董事清算校產。本報資料照片
屏東縣永達技術學院2014年停辦，正由公益董事清算校產。本報資料照片

永達技術學院已於103年停辦，目前正由公益董事進行解散清算。教育部今天（7/28）表示，通過永達技術學院申請退場基金墊付案，用以清償積欠教職員工的慰助金等，退場基金將墊付台幣5185萬元，保障教職員工權益。

永達技術學院已於103年8月6日停辦，由於學校法人董事會違反私校法規定，教育部曾向屏東地方法院申請解除全體董事職務，並已於今年1月14日解散法人，再依私校法重組一批公益董事。

教育部今天說明，為了維護校產公共性和員工權益，公益董事上任後已著手盤點學校積欠教職員工公保超額年金，以及前董事會承諾的離退慰助金等，並辦理財務、不動產等查核作業。

技職司副司長柯今尉表示，學校正辦理解散清算，盤點積欠教職員工超額年金、離退慰助金等費用並向退場基金申請墊付，也是第一個核准申請場基金墊付的首例，但學校已經無現金，未來償還退場基金時則必須處分校產清償。

教育部說明，積欠公保超額年金約1027萬元，加計法定利息14萬元，共計1041萬。離退慰助金則是前董事會於105年承諾並與教職員工簽署協議書，於學校處分校產或大筆資金挹注時優先發放，應付未付款項約3238萬元，並加計法定利息約879萬元，合計4117萬元。

教育部表示，公益董事會申請退場基金墊付學校教職員工公保超額年金、離退慰助金等費用，聯繫141位永達前教職員工，114位同意簽署債權確認書，將於審查通過後撥款至個人帳戶；27位員工則對於債權內容有意見未簽署，相關款項將提存法院。

教育部表示，未來將持續協助公益董事，處理學校財產清算及賸餘財產歸屬事宜，維護校產公共性。

教育部 永達技術學院 屏東

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