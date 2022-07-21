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推國際公民培力 新北高中生設計桌遊、與大使館合作
新北市14校190名師生參與「高中職全球公民培力計畫」，透過跨校跨域跨國與中小學、友邦大使館、新住民服務中心、新北文化基金會及國外姊妹校合作，設計桌遊、討論氣候變遷與減塑議題、辦理海洋文化節活動等，為永續發展盡一份心力。
新北高中學生設計一款認識17項SDGs桌遊，增進青年對於國際議題的理解；高二學生方佑宸表示，在設計桌遊的過程中，經多次討論，搜尋許多國際事件、議題及素材，最後，帶著自己設計的桌遊去國中小介紹和試玩，看到學弟妹邊玩邊討論感到很有成就感。
北大高中則聚焦於新住民女性職場現況，學生拜訪新住民家庭服務中心及新北市文化基金會，了解新住民婦女在職場困境及需求，以網路行銷幫助新住民婦女，提供更多元方便就業通路。北大高中語文實驗班學生許瑋軒說，盼透過行動幫助更多新住民婦女，讓她們發揮「新」力量。
南山高中在校內成立跨國際的公民小隊，籌辦海洋文化節活動，並與帛琉、諾魯、馬紹爾群島及吐瓦魯等友邦國家線上研討海洋專題，建立公平貿易平台展示小農產品；社長王品媛說，與友邦同學討論公平貿易及海洋議題，了解國際貿易是海島國家重要的收入來源，海洋保育更是影響環境及生存的關鍵。
光仁高中則邀請貝里斯和帛琉的外籍大學生入校，分享氣候變遷造成的影響；同時與日本賢明學院中學高校生透過Google Meet交流減塑議題。
教育局表示，新北市推動高中職學校全球公民培力計畫，連結國際姊妹校及民間資源資源，關注終結貧窮、消除飢餓、保育海洋等議題，未來鼓勵更多學校將國際教育議題融入課程，達到全球公民培力的目標，讓學生接軌國際。
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