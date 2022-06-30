影／南開捐校案不只緩議 校長證實「完全死局」

南開科大研議捐贈校產給暨大，經董事會決議暫緩後，該校校長許聰鑫今首度公開針對該捐贈案發言並證實「完全死局」；許表示，「捐贈這議題日後不會再討論，這個議題就此打住，這個議題就此消失」，該校將持續招生，未來將自立自強。

全國私校工會5月爆料「南開科技大學將被暨南國際大學併吞」，兩校則出面證實雙方正討論合作，但澄清並非併吞，而是南開科大研議捐贈校產，由暨大承接，未料後續引發校內教職員工反彈，南開董事會內也有異見，6月初宣布「緩議」。

而在宣布捐贈案緩議後，南開科大校方對於捐贈案一事轉趨低調，但在今天召開「永續南開‧展翅上騰記者會」，現場邀集傑出校友、教職員工等上百人到場，展現南開人團結愛校精神，校長許聰鑫今也出席，是捐贈案緩議後首度公開露面。

許聰鑫在會中致詞表示，各界都非常關心南開科大的發展，過去這一段時間，學校歷經捐贈事件風波，但也在這段時間，學校同仁展現其想法，經過討論及意見，並透過董事會做成「緩議」決議，但校內同仁仍擔心「緩議」會不會「再議」。

對此，許聰鑫當眾明確表示，針對「緩議」，他有再進行確認了解，他可以很清楚的告訴各位，在他的理解裡面，「捐贈這個議題日後不會再討論，這個議題就此打住，這個議題就此消失」，南開科大日後要做的事就是自立自強。

南開科大之後就是盡最大的努力，在少子化的過程當中，去追求永續發展，而未來要面臨少子化的挑戰，因此必須要展翅上騰，除了持續招生，更要趁勢鎖定潮流，積極形塑優質校園，加強且持續培育學生專業實務能力，提升就業競爭力。

針對後續招生，南開科大則表示，校方將持續強化教學與生活學習設施，其中今年已投入1700萬元新建第三車輛工廠，建構「先進車輛機電整合技術中心」，鏈結地方產業；並已投入4200萬元打造「新世代學生宿舍」，優化住宿空間與機能。