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校園午餐3章1Q覆蓋率達9成 偏鄉每人每餐補助增4元

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
根據教育部和農委會統計，使用國產3章1Q食材登錄覆蓋率2021年已達90.17%。本報資料照片
根據教育部和農委會統計，使用國產3章1Q食材登錄覆蓋率2021年已達90.17%。本報資料照片

政府近年陸續開放美國豬肉、日本進口食品，但教育部要求，各級學校營養午餐應優先採用國產「3章1Q」食材，根據教育部和農委會統計，使用國產3章1Q食材登錄覆蓋率2021年已達90.17%。並配合行政院推動偏鄉學校中央廚房計畫，提高偏遠地區學生經費補助，從過去的每人每餐6元，提高至10元。

教育部近年和農委會合作，推廣學生營養午餐優先採用本土優良食材。根據教育部和農委會統計數據指出，國產3章1Q食材覆蓋率近年比率逐年提升，2019年為55.93%，至2020年提升為60.71%，去年2021年則首破九成達90.17%。

主因為2021年初政府開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，2020年8月教育部便發函各校，無論幼兒園或中小學供餐應優先採用國產優良肉品，2020年11月再修正高中以下學校契約範本，要求營養午餐一律採用本土肉品。

另外，教育部也於2021年起，增加國中小學生每人每餐補助經費，每年補助經費由12億增為20億，並配合行政院推動偏鄉學校中央廚房計畫，偏遠地區學生每人每餐從6元提高至10元。並規劃於2021至2022年間，補助偏遠地區營養師263人、廚工906人。

教育部也啟用校園食材登錄平台2.0，提供校園食安開放資訊、午餐大數據分析，提升學校午餐品質控管效率。

教育部 偏鄉學校 農委會

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