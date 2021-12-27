首例！某科大全校只剩1學院 教部要求改名「技術學院」

教育部30年前鼓勵技職專科學校先升格技術學院，再拚改名科技大學，如今逾7成專科學校都已升格成科大。但受少子化影響，北部某私立科大近日坦言招生不力，無法維持一校至少3個學院的編制，擬將僅存的4個科系併入同一學院。按教育部規定，若全校只剩1學院，得改名技術學院，這校恐創國內改名先例。

讀者投訴，北部某私立科大現有3個學院，橫跨影視、觀光等領域，但都聘請同一人當院長，恐影響教學品質；教務長、國際長也由職員兼任，相當反常。本報詢問校方，發言人指校內部分科系已停招，正等待大三、大四學生畢業，只剩4系還會持續收新生，預計明年向教育部申請併入同一個學院，才會暫時委託一人身兼多職。

教育部技職司指出，若該校按此規畫，申請改為全校僅1學院，教育部會提報技專校院設立變更及停辦審議會審議，將該校改名回技術學院，不能再以科大為名。

據了解，國內目前尚無此類「走回頭路」、由科大改名為技術學院的案例，但受少子化影響，推估愈來愈多學校將面臨此問題。

國內科大過剩，和教育部政策有關。1995年教育部發布「績優專校改制技術學院附設專科部申請辦法」，台北工專等5所學校開第一槍，升格成台北科技大學、台灣科技大學、雲林科技大學等校，直到今天，全國已有54所科大，屬技職體系的大宗；另有7所技術學院、13所專科學校，以護理健康領域為多。

全國私校工會理事長尤榮輝舉例，東方科技大學從技術學院改名為科大不到5年，就傳出招生不佳、財務不良，質疑教育部多年來放水，未嚴格把關技術學院改名，才導致如今科大過剩亂象。

高教工會組織部主任林柏儀說，教育部帶頭讓技術學院更名科大成風氣，私校自認「不改名，就找不到人」，一窩蜂拚改名。以技術為本的專科學校，在此趨勢下盲目升格，已弱化我國技職教育發展。

不過，私立科技大學校院協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥觀察，多數技術學院改名科大後，招生未見起色，顯示名字只是迷思。少子化確實衝擊私校招生，鼓勵各校思考自身定位「精準瘦身」，就算一校只剩1學院，若經營出具特色的優勢科系，學生自然來報名。

葛自祥也提到，「縮減教師人數」是私校瘦身過程中爭議最多，卻不得不做的一環。首先得安排停招科系教師轉往他系任教，或協助轉任他校，真的都行不通，只好走上資遣一途。