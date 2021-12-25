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耶誕節不平靜 境外移入高中生單日確診增6例

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
截至昨日下午5時30分，教育部更新全國學校學生確診案例統計，高中境外移入共增6名確診，累計確診學生共938人。圖／教育部提供
截至昨日下午5時30分，教育部更新全國學校學生確診案例統計，高中境外移入共增6名確診，累計確診學生共938人。圖／教育部提供

國內疫情趨緩，但境外移入個案比例仍高，截至昨日下午5時30分，教育部更新全國學校學生確診案例統計，高中境外移入共增6名確診，累計確診學生共938人。

根據教育部最新統計，從今年4月20日到12月24日下午5時30分，共有938名學生染疫，其中723名是本土案例，215名境外移入，較昨天同一時間公布統計增加6境外，這6名皆為高中生；若以教育階段區分，大專校院共391名案例、高中154名、國中114名、國小190名、幼兒園89名。

近期各地方醫療院所已和教育局處、學校合作，陸續替12至17歲學生施打BNT疫苗第2劑。教育部也建議，接種第1劑BNT疫苗且無發生嚴重不良反應的12至17歲青少年，接種第2劑BNT疫苗，但青少年打BNT第2劑產生心肌炎或心包膜炎比例偏高，請家長充分評估後再決定是否讓子女接種。

BNT 教育部 疫苗

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