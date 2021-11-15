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崑山科大師生團隊教學童「易讀」作拼豆一起送障礙學員

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
崑山科大師生團隊教學童「易讀」作拼豆一起送障礙學員。圖／崑大師生提供
崑山科大師生團隊教學童「易讀」作拼豆一起送障礙學員。圖／崑大師生提供

崑山科大公關廣告系團隊到山上國小舉辦「易起拼」活動，介紹為智能障礙者設計的「易讀」給學童，教他們認識「易讀」是什麼、怎麼運用、誰需要使用，並教小朋友DIY製作拚豆，相約12月1日一起到德蘭啟智中心山上區「照陽小站」，祝福那裡的學員，傳遞小朋友們的祝福、愛心，表達對心智障礙學員的關懷。

山上國小班導師表示，很高興崑大的學生可以來班級上做這麼有意義的活動，讓小朋友們認識「易讀」這項服務，也透過拼豆的製作與送禮，培養小朋友的耐心與愛心，希望可以再來一次，小朋友「很感謝崑山的哥哥姐姐們教他們做拼豆，很開心能把自己作的拼豆，送給照陽小站的障礙學員」。

崑大公廣系USR HUB團隊執行「EZ-Read易讀系統發展計畫」，獲教育部補助委託傳達紮根「易讀」概念。計畫主持人公廣系主任陳薇薇表示，參與團隊的10名大四生向31名學童介紹易讀是什麼、可以用在誰的身上、用在哪裡、什麼時候可以用等內容，也介紹在山上國小附近的社福機構，讓大家知道自己身邊就有非常需要幫助的人，也瞭解如何發揮自己的力量幫助他人。

陳薇薇說，「易讀」就是將不易理解的資訊轉換為簡單、易懂文字內容，讓大家關注資訊認知困難議題，社會各界能參與資訊易讀的圖文製作與推廣。

崑山科大師生團隊教學童「易讀」作拼豆一起送障礙學員。圖／崑大師生提供
崑山科大師生團隊教學童「易讀」作拼豆一起送障礙學員。圖／崑大師生提供
崑山科大師生團隊教學童「易讀」作拼豆一起送障礙學員。圖／崑大師生提供
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愛心 教育部 崑山科大

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