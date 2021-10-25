疫情衝擊學生求學 高雄市悅讀協會申請資助案增2.5倍

受疫情衝擊，由立委邱志偉成立的高雄市悅讀協會統計，去年協會資助北高雄65名學生，今年新學期竟激增至158名，高達近2.5倍，顯示疫情造成的經濟問題已影響學生求學；邱強調，教育不能因受阻，更鼓勵有需求的家庭可向協會聯繫申請。

悅讀協會資助岡山、橋頭、梓官、永安、彌陀、路竹、湖內以及茄萣，共8區50所國中小學校，每校提供8名學生員額申請獎助學金，若學生家境困難，經校方申請即能納入資助行列；獲補助資格的國小到國中學生每月可以領取800至1500元不等，獎助學金可用於學生日常生活支出、購買文具、通勤等方面使用，減輕家長的負擔。

校方透露，今年受疫情影響，導致不少學生家庭經濟受到不同程度的衝擊；悅讀協會統計，109學年度受協會資助的學生共有65名，今年新學期增加158名，增幅將近2.5倍，申請學校從12所增至26所。

邱志偉說，許多家庭收入處於中低收入戶資格邊緣，卻突遭經濟困境支付學費困難，又沒補助，悅讀協會的獎助學金就是提供弱勢邊緣戶學生適時的支持，也補貼就學的日常開銷，不因經濟問題讓求學受阻。

邱志偉還說，悅讀協會成立宗旨是要推廣快樂閱讀、鼓勵向學，同時強調教育可以改變學生未來的際遇，因此，校方若有學生有資助需求，可向服務處提出申請，將會審核補助資格、提供資助。