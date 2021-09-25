耕耘杏壇教育宜蘭囝仔 宜蘭縣今表揚134優秀教育人

教師節即將到來，宜蘭縣政府為感謝長期在杏壇耕耘的教育人員，今天特別舉辦頒獎典禮表揚教育部師鐸獎、杏壇芬芳獎、校長領導卓越獎，以及教學卓越獎、優良教保服務機構獎等優秀教育工作者，並由縣長林姿妙親自主持，向其致上最高敬意。宜蘭縣政府教育處表示，今年134位獲獎者均在教界服務20年以上，對孩子的用心和教育工作的付出有目共睹。

國內疫情使得師生的教學和學習型態改變，宜蘭縣政府選在教師節前夕，表揚榮獲教育部師鐸獎的成功國小教師高介仁和國立宜蘭特殊教育學校教師林靜文、教育部國教署杏壇芬芳獎梗枋國小校長張志弘、教育部校長領導卓越獎中山國小校長劉文勝，以及特殊優良校長、特殊優良教師等優秀教育人員。

從事教職近30年的高介仁分享，其教育理念是「做個好老師，永不放棄每個學生」，迄今莫忘初衷，儘管教學工作辛苦，每天和孩子們同喜同悲的成長，是自己人生非常好的過程，所得到的無形回饋更是難以計數。

林靜文任教聖母護專5年後，投身特教場域迄今第23年，坦言起初教學很有挑戰，因為特教生有別於一般生，了解其家長的辛苦，因此希望自己能為家庭減輕負擔。她說，教育是良心的事業，尤其學生或家長無法檢視自身教學，更應秉持嚴謹教學態度對待特教生。

對於杏壇芬芳獎的榮耀，張志弘表示是對其教育工作20多年的肯定，也謙虛地說，得獎不是個人，而是一個團隊，謝謝曾經共事的夥伴。他分享，「教育是助人圓夢的工程」，在教育現場看到弱勢孩子因家庭關係而有教育落差，因此盡己之力幫助辛苦的家庭和孩子。

獲得校長領導卓越獎的劉文勝特別感謝家人的支持，行政是一條需要極大支持的業務，若沒有家人支持會走的孤獨，並說任何組織運作都是靠整體幫忙，謝謝學校同仁的大力幫忙，未來要繼續努力。

林姿妙表示，今天藉此發揚尊師重道優良傳統，提振教師服務士氣，並期勉縣內教育工作者，教育是國家百年樹人的大計，在全球競爭激烈的新時代，一起面對所有挑戰，共同營造教師能專業發展、學生能適性揚才的教育環境。 國立宜蘭特殊教育學校教師林靜文榮獲教育部師鐸獎，她說教育是良心的事業，尤其學生或家長無法檢視自身教學，更應秉持嚴謹教學態度對待特教生。。記者林佳彣／攝影 榮獲教育部校長領導卓越獎的中山國小校長劉文勝說，行政是一條需要極大支持的業務，若沒有家人支持會走的孤獨。記者林佳彣／攝影 榮獲教育部師鐸獎羅東鎮成功國小教師高介仁分享，其教育理念是「做個好老師，永不放棄每個學生」，迄今莫忘初衷。記者林佳彣／攝影 梗枋國小校長張志弘獲教育部國教署杏壇芬芳獎，他謙虛地說，得獎不是個人，而是一個團隊，謝謝曾經共事的夥伴。記者林佳彣／攝影

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