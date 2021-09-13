家境困難女學生徵「護專便宜二手書」網霸氣蓋樓：我全包了

對於一般人來說，開學買新書是很正常的事情，但是仍然有些家裡有困難的孩子，連要買書都是一種煩惱。有一名聖母護專的學生，表示家裡只有母親有收入，沒有多餘的錢可以買新書，因此想問大家是否有二手書可以便宜收購，馬上引起許多好心人「霸氣回應」。

一名就讀宜蘭聖母護專餐旅管理科的女學生在「宜蘭知識+」發文，她表示自己為單親家庭，家裡只有母親的收入，沒有多餘的錢可以買新書，所以想尋求便宜二手書，畫過也沒關係「5000塊錢真的買不起」。

一名就讀宜蘭聖母護專餐旅管理科的女學生，家裡收入因疫情受影響。在網路徵求大家的二手書。 圖／宜蘭知識+

此文一出馬上引起網友回響，有好心人直接霸氣留言「如果無法找到一樣的書籍，請妳私訊我，我願意直接幫妳負擔，不用不好意思，社會處處是溫暖，更多我也無法幫忙，但是這金額我擠一下還是可以的」、「有買到嗎？沒買到私訊我帳號，我匯錢給妳，幫妳負擔，好好讀書就好了」、「我送妳，私訊我」、「幫妳分享了，如果沒有的話需要幫忙阿姨我願意幫妳喔！可以私訊我」。

也有不少人幫原po想辦法，「我兒子3年級，幫你看一下有沒有符合版本」、「先和老師說，表示經濟上有困難，也許老師手邊有二手書可以給妳」、「小朋友，我已經私訊妳了，如果有沒有辦法看到訊息，王阿姨帶你去買齊妳全部需要的東西」，大家的善心留言也讓人直呼「真的很棒，這篇超暖心」。

原po最後也表示已經徵自己需要的東西了，對於有些人懷疑她是利用他人好心詐騙，她也澄清，雖然自己是單親家庭，但絕對不會詐騙，詢問的時候也是以舊書為第一原則，目的就是不想讓人花更多錢幫助，家裡因為疫情關係，收入大受影響，也因為疫情跟年紀，沒什麼工作符合，謝謝介紹工作的所有人。

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