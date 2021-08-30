小一新生爸媽教養80問 教育部贈親職手冊教戰
高中以下學校9月1日開學，教育部宣布要在開學日送全國小一和幼兒園大班的孩子與家長一份「我和我的孩子」親職教育開學禮袋，內含超過80個常見教養問題與解方，陪伴孩子和家長迎接下一階段學校及家庭生活。
教育部長潘文忠表示，孩子就是家長們最甜蜜的負荷，隨著孩子成長所帶來的教養責任，不論是幼兒期或學齡期，家長總是想著孩子需要什麼？如何做對孩子最好？「我和我的孩子」親職教育系列手冊從家有幼兒園、國小孩童的家長可能面臨的親職課題出發，協助家長能更了解自己和孩子。
「我和我的孩子」針對幼兒階段、低、中、高年級家長設計，共有4冊，列舉教養問題如：我該怎麼跟年幼的孩子溝通？怎麼幫助低年級孩子適應學校生活與融入群體生活？我的孩子常頂嘴，怎麼辦？擔心準備進入青春期的高年級孩子，長不高？
教育部提到，今年8月中旬已邀請YouTuber蔡阿嘎在頻道開箱介紹，獲民眾熱烈回饋。教育部預計再發「青少年篇」親職手冊，預計於明年出版。
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