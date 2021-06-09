康寧大學董事候選名單曝光 2群組候選人承諾捐資

康寧學校財團法人董事推選小組今天下午舉行「康寧大學座談會」，正式公開候選名單，師生高度關注工作權與受教權，以及董事會未來捐資挹注情形，角逐「群組董事」的台北醫學大學、智慧健康系統兩組人馬分別承諾要捐資1.5億元和1.8億元，並在會中承諾會幫助學校永續發展；19名「個人董事」也關注康寧發展，但最後由誰入主仍是未知，預計6月30日進行決選，最終也可能全由「個人董事」搶下。

推選小組共有9名成員。依康寧學校財團法人捐助章程規定，董事會董事名額為13人。候選董事分為「個人董事」及「群組董事」。其中個人董事一名由學校自行推選康寧大學專任教師擔任，其餘個人董事及群組董事由推選小組評選產生。

原康寧大學董事會租用台糖公司土地，未依承諾進行權利金捐資，教育部去年七月聲請法院解除全體董事職務，但校園財務連年赤字，康寧大學校長吳政達也說，台南校區年虧6000多萬元，就算註冊率近幾年已拉高到九成五，也無法用學費填補缺口；教師代表陳琇娟也感慨表示，學校被專案輔導列管2年，僅獲得補助款沒有獎助款，軟硬體設施沒辦法更新，平常上課要擔心鍵盤架掉下來會砸傷人，學生與韓國學生交流，學校連買韓服的經費都沒有。

今日座談會上，多名與會代表皆提及，就算捐資1.8億元也無法解決康寧財務問題，憂心學校無法永續發展。吳政達認為，若要挹注學校金援，靠附屬機構收入是比較務實的方式。

經推選小組初審，「群組董事」分別為獲得9票的北醫大董事長代表的「台北醫學大學」群組，以及獲得5票的台北市少年友愛文教基金會董事陳孟瑩代表的「智慧健康系統」群組出線。

根據北醫大群組提案規畫，北醫大預計將募款至少1.5億元，支持康寧初期校務發展，並以兩校合併為目標。北醫大校長林建煌也說，北醫經營附屬機構，每年盈10至15億元，並挹注在辦學。但併校前，北醫經費不能直接挹注到康寧，會先採募款進行。

智慧健康系統群組則承諾三年捐資1.8億元，目標幫助學校解除專輔跟財務預警，回復財務自主。群組代表劉博文說明，團隊是以「增資」方式思考，希望康寧大學能獨立運作下去，只靠一方的努力並不實際。

北醫大想併康寧，教育部高教司長朱俊彰表示，兩校合併並非教育部在核定公益董事會就能附帶條件，必須由新任董事會經過完善校內溝通程序依法進行，合併前各董事會獨立運作。推選小組將於本月30日進行第三階段決選，並以不記名投票選出最終名單。 康寧學校財團法人董事推選小組今天下午舉行「康寧大學座談會」，正式公開候選名單。圖／教育部提供

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