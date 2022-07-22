大學生玩手遊、追VTuber 日常學英文獲多益745分

【文／黃筱珮】

養出良好的語言能力，秘訣無他，靠的就是一點一滴的累積。弘光科技大學國際英語溝通系四年級學生張文馨從小接觸手遊，對日文產生興趣，自然學習奠定基礎，第一次參加日本語能力試驗就通過最難的N1級。她以同樣的精神學習英語，大二參加 TOEIC聽力與閱讀測驗 獲得745分，再接再厲希望下回能夠考取金色證書。

樂在學習 英日語俱佳

英日語能力都很不錯的張文馨，國中時為排解課業壓力開始玩日本手遊，起初她看不懂遊戲解說，但長期接觸後愈來愈熟悉，漸漸就學會不少日文單字，並對日文產生濃厚興趣。為了更了解日本文化，她開始用推特（Twitter）看日本情報和新聞，日文能力日益進步。

進入大學後，張文馨選修日文課，每天至少聽一則新聞影片，不認識的字彙就記下來查詢，並勤作筆記，每天兩、三分鐘累積之下，愈來愈習慣日本人講話的語調和速度。她更參加弘光科大「弘愛築夢菁英培育助學金」計畫，一舉拿下日檢N1好成績，不但證明學習成效更獲得獎學金。

勤學日文之外，張文馨的英語能力也相當不錯。她自述小時候英文程度慘不忍睹，小學三年級時連字母ABC都看不懂，直至小四參加英文補習班，採用玩遊戲學英文的方式才引發興趣，開始想要自動自發學英文。「長大後深深體會到英語能力的重要性」，張文馨認為英文是國際共通語言，學好英文不只對求職有幫助，到國外旅遊或與外籍人士交流也不用怕語言不通，一舉多得。

她分享自身的英語學習工具，除了課堂學習的內容之外，在家也會善用Netflix看美劇、網路收看TED Talks影片、以及聽英文歌等，「多管齊下增加接觸英語的機會」，讓自己更熟悉這個語言。

「多看多讀力量大！」張文馨回憶自己在準備四技二專統測時驚覺英文寫作能力不足，尤其要寫長篇文章時無法很正確地表達想法，她認為可能與欠缺詞彙量有關，因此開始多方且大量涉獵英文文章，結合文章記憶單字，加強英文詞彙能力，終於自我突破，英文寫作能力精進不少。

張文馨平時也有看VTuber影片的習慣，VTuber是以虛擬人物形象在網路影音平台上傳影片或進行直播的創作者，她關注的日文圈VTuber有劍持刀也、不破湊等；英文圈會看Gawr Gura、Luca Kaneshiro等英語母語人士。「VTuber直播的內容很休閒，大部分是邊玩遊戲邊和觀眾聊天，如果想跟他們互動也可以在聊天室留言，訓練寫作能力。」

別怕難為情 勇敢開口說

「無論如何，語言就是勇敢開口說就對了！」張文馨說，語言不只是課堂科目，更是日常生活的溝通工具，要把英文融入生活之中，不用想得那麼難，第一步先培養對英文的興趣和感情。有同學覺得英語很難，怕開口，尤其不敢跟外國人講話，通常這樣想的同時內心會有小劇場上演著：「我英文文法不好，怕對方聽不懂⋯⋯」愈想就愈不敢講。

事實上跟外國人聊天只要能夠讓對方了解意思就可以，文法正確與否並不是重點。她會把握每個可以練習說英語的機會，例如搭公車看到外國人不知道該在哪站下車、或是感應卡片「餘額不足」不知所措時，她就會自告奮勇上前，不只能夠開口練習英語還能幫助人，很有成就感。

張文馨（台上右一）參加弘光科大英語實務專題成果發表競賽，獲得書面報告／實務競賽第一名及觀眾票選人氣獎。（照片提供／張文馨）

她建議還在就讀高中職的學弟妹，可以把握機會考取TOEIC測驗等語文證照，並在申請學校時附上證書提升優勢。英文能力對於就學就業都很有幫助，不要因為英文不好就不去碰觸，一旦將來遇上必須使用英語的場合會後悔莫及，很難在短時間內惡補。

上大學之後修課自由，培養時間控管能力很重要，最好訂定學習目標循序前進，也可以把寒暑假視為最佳充電時機，以免浪費時間。張文馨也期勉自己的英語能力更上層樓，未來能夠到外商公司工作。

About張文馨

出生：2000年

學校：弘光科技大學國際英語溝通系四年級

經歷：2021臺中市菁英盃大學外語類系生組觀光類亞軍

英語程度：TOEIC（L&R）745分

檢定證照：日本語能力試驗N1