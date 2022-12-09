用法國人不會唸的中文漢字在歐盟申請商標？歐盟普通法院2022年 Castel Frères v EUIPO - Shanghai Panati案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

用中文到歐盟註冊商標，歐洲人看不懂中文，讀不出這個商標，也記不住這個商標，這樣的商標還具有識別性嗎？2022年10月歐盟普通法院做出Castel Frères v EUIPO案判決，對於歐盟最大酒商卡斯特酒莊所註冊的「卡斯特」中文商標，認為法國人看不懂，在酒瓶上只是一種裝飾圖案，最後廢止該商標……

中國「卡斯特」商標戰

法國葡萄酒生產商卡斯特酒莊（Castel Frères，以下簡稱卡斯特酒莊），不但是法國最大酒商，也是歐洲最大酒商。在中國，其與煙台張裕公司合作代理進口，並使用「張裕卡斯特」為名進行銷售，但卻沒有註冊商標。

其中譯名「卡斯特」，在中國大陸卻被他人註冊為商標，目前由商人李道之與上海卡斯特酒業公司持有。

2009年起，李道之在中國提告卡斯特酒莊及其中國代理商，到2016年打到中華人民共和國最高法院，三審均判決卡斯特酒莊使用「卡斯特」字眼侵害了李道之的商標。為此，卡斯特酒莊在2013年時，將中文的音譯，全面改為「卡思黛樂」。

進一步到歐盟主張撤銷卡斯特商標

卡斯特酒莊在2008年時向歐盟智財局申請註冊了一圖形商標，將Castel的中文漢字「卡斯特」註冊為商標，指定使用於靜態葡萄酒（still wine）。

圖1：歐盟第006785109號商標 （圖片來源：EUIPO商標檢索）

2018年5月，李道之擁有的上海卡斯特酒業的前身，上海的班提（Panati）酒業，向歐盟智財局請求廢止卡斯特酒莊擁有的中文字「卡斯特」這個商標。主張廢止的理由是，該商標已經連續五年以上沒有真正使用。

2020年4月，歐盟智財局撤銷部門決定廢止該商標。卡斯特酒莊提起救濟，2021年3月，歐盟智財局救濟委員會做出決定，認為卡斯特酒莊實際使用的商標與系爭的「卡斯特」商標有所不同，已經改變了「卡斯特」商標的識別性，故支持廢止該商標。

卡斯特酒莊不服，上訴到歐盟普通法院。歐盟普通法院於2022年10月19日做出判決，仍判決卡斯特酒裝敗訴。

商標需保持原識別性才算是使用原商標

歐盟商標規章第18條(1)要求商標需在註冊後五年內使用；而第18條(1)(a)規定，下列情形亦構成商標之使用：「（a）使用有部分元素與原註冊商標不同，但未改變已註冊歐盟商標識別性，不論該商標之使用樣態是否已依商標權人的名義註冊；...」。

也就是說，實際使用商標若與註冊商標不完全一致，但仍須保持原註冊商標的識別性。這與台灣商標法第64條講的「依社會一般通念並不失其同一性者」不一樣，重點在於相關消費者對該商標認知的識別性是否有改變。

相關公眾之範圍

歐盟智財局救濟委員會認為，葡萄酒的相關公眾（relevant public），就是一般大眾（general public）。但法國的一般大眾，沒辦法唸出該商標的中文「卡斯特」，因而無法記憶。由於「卡斯特」在整個酒瓶上和其他英文標誌合併使用，會被認為沒有意義、抽象符號，或是裝飾性元素，故識別性低於一般商標的識別性。

卡斯特酒莊主張，相關公眾的消費者，應該限於在法國的60萬華人消費者。因為有使用中文卡斯特商標的酒，只會在法國的中國餐館銷售，因此會看到這款酒瓶的消費者，多數能講中文或瞭解中文；故這些消費者會將酒瓶上的「卡斯特」看作商品來源之指示，而非單純的裝飾。

但法院認為，從該商標註冊說明，看不出只鎖定特定的華人消費者，且該款印有中文「卡斯特」的酒瓶，並非真的只在中國餐館銷售，也在其他通路販賣。而且就算在中國餐館，該款產品也會賣給不會講中文的消費者。既然該商標指定使用於「靜態葡萄酒」，沒有特別限定，那麼相關公眾應該指一般大眾。

實際使用的商標

圖2為該款酒瓶上印的整組商標圖案，酒瓶上合併使用多個文字與圖案。救濟委員會認為，在這整組圖案中，最具識別性、主要部分的文字，為「dragon de chine」，以及龍的圖案，因而這樣的使用下，改變了原註冊商標的識別性。

圖2：系爭的卡斯特葡萄酒實際的酒瓶上的標誌 （圖片來源：T-323/21 - Castel Frères v EUIPO - Shanghai Panati, ECLI:EU:T:2022:650, para 43.）

救濟委員會認為，批發商在銷售這款酒的發票上寫的「KASITE wine」，和卡斯特酒莊賣這款酒給批發商的發票上寫的「KASITE wine」，指的就是這款印有「Dragon de Chine KASITE」的葡萄酒。此外，卡斯特酒莊從沒單獨使用過「卡斯特」於酒瓶上，總是與「dragon de chine」或「kasite」和龍圖案合併使用。如此的使用方式，已經改變了「卡斯特」商標的識別性。

法院支持救濟委員會看法，認為在整組商標圖案中，中文字「卡斯特」總是比較小，而其他英文字比較大。由於「Dragon de Chine」字非常大，是整組商標中最醒目的主要部分。因而，消費者容易將這三個中文字看成是一個裝飾性元素，而非產品來源之指示。

法院認為，卡斯特酒莊實際使用的整組商標圖案，有下圖所示的四種方式（如圖3）。這四種方式，與原註冊的「卡斯特」商標，不算具有實質同一性。

圖3：中文「卡斯特」商標實際使用的四種方式 （圖片來源：T-323/21 - Castel Frères v EUIPO - Shanghai Panati, ECLI:EU:T:2022:650, para 54.）

卡斯特酒莊主張，法院認為在整組商標中，消費者不會注意到「卡斯特」這三個字，是立基於一個前提，就是他們不會讀中文。卡斯特再次主張，相關公眾的範圍，應該限於在法國的60萬華人，而非一般大眾。

但法院除了強調，救濟委員會對這個前提的認定並沒有錯誤。且就算分消費者可以讀出這三個中文字，在整組商標圖案中，最醒目的主要部分仍然是「Dragon de Chine」和龍圖案，故此合併使用，也仍然改變了原註冊商標「卡斯特」的識別性。

因為歐盟商標規章第18條(1)(a)規定，商標實際使用若有改變，不能改變其識別性；故歐盟普通法院支持救濟委員會決定，認為該商標識別性已經改變，故廢止該商標。

啟發

這個案例似乎意味著，在外國註冊「中文商標」，因外國人不會讀中文，最後會被廢止？倒也未必。這個案例同時出現了幾個條件，才導致此結果。

註冊中文字做為商標時，沒有指定是特別賣給華人的商品，則「相關公眾」的範圍會被放大到「一般公眾」。而一般外國人因為不會閱讀中文，導致該中文商標被認為屬於裝飾圖案。 商標權人使用時只是將中文商標附帶使用於外文字商標旁，成為附屬角色，故被認為「改變了該中文商標的識別性」。

由於上述二個條件，導致歐盟法院認為該註冊商標沒有被使用，最後被廢止。

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