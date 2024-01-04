左岸遠方／災難政治學 台灣人「大細心」？

【文．張鈞凱】

近期中國大陸與日本接連發生大地震，前者在甘肅6.2級，後者在能登7.4級。按理說，對於同處在地震帶上的台灣來說，應該都能感同身受，與災區同理共感。不過PTT上有一篇留言爆量的文章，作者問「同樣是地震，是不是反映台灣人對中國有歧視，否則怎只關心日本地震？」恰恰觸碰到了台灣社會心中敏感的神經。

在兩岸政治關係冰封之際，蔡英文政府此次對甘肅的慰問，可說是其任內最積極的一次。蔡英文在社交媒體X平台上，特意以簡體字發文：「中國甘肅省發生強震，帶來傷亡與災損，我要向不幸受害者與家屬致哀，我們也願意提供必要的協助」，內政部也有表態台灣搜救隊隨時可出發。

儘管如此，如同該篇PTT文章所言，台灣社會確實對甘肅地震反應淡薄。何以致此？其實蔡英文的發文，多少已經透露出玄機，答案就在「中國甘肅省」這五個字。甘肅乃《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》界定的「我國大陸地區」，在甘肅省前面加上「中國」兩字，明顯用意就是要將大陸「他者化」，甚至是「兩國化」。

2008年發生的汶川大地震，足堪做為對比。當時主政的是主張「一國兩區」的馬英九，他與夫人周美青親上賑災節目，接聽民眾捐款電話。社會更是熱切響應，演藝界發表了歌曲《手牽手》，官方加民間捐款更是高達新台幣約70.5億元。

此情此景成為絕響，放在今天恐怕難以想像，蔡英文在社交平台發文慰問已是其極限。筆者有位北京年輕學者友人，汶川大地震發生時正在台灣訪學，多年後他回憶當年，仍然對於台灣民間為震災奔走印象深刻。不過也才經過十多年的時間，兩岸關係與人民情感，竟已時過境遷。

取而代之的，台灣把同理心轉移到了日本身上。2011年的311東日本大地震，台灣捐款超過200億日圓；直至今天，日本政客還時不時藉機「感謝台灣」。而台灣社會也引以為傲，高調彰顯「台日友好」。

閩南語有個詞叫「大細心」，意指故意偏袒一方，或者對某一方存有私心。平心而論，台灣對於大陸與日本的震災表現，可以看得出來其中「大細心」的轉移過程。網路上有不少討論，台灣網友給出的答案，莫過於大陸飛彈對著台灣，「我們為何要捐錢給敵國」云云。

從表面上來看，網友的說法一定程度反映了民眾最為直接的感受。但要說「地震歸地震，政治歸政治」，這又是不成立的。2018年花蓮地震，大陸救援隊挺進災區吃了「閉門羹」，蔡英文卻親向日本搜救隊握手致意；更別忘了時任日本首相安倍晉三在Facebook親筆題字「台灣加油」，令無數台灣人們為之動容。

日本首相安倍晉三親筆揮毫寫下「台灣加油」。 圖／翻攝自臉書

類似的案例，說明了台灣人的情感結構，事實上是被政治風向或地緣變化牽著走。換言之，「由陸轉日」的情感變化，其實是被人為建構和引導出來的。安倍晉三遇刺離世時，台灣社會湧現一片哀悼潮，筆者訪問了日本旅台資深媒體人本田善彥的看法，他說日台雙方都藉著悲情，彼此尋找自身挫折的安慰。

本田善彥在另一篇專欄文章也寫道，台方「動不動就打出『日台羈拌』之虛擬形象的背後，均有『去中國化』的政治需求，需要找出非中國的文化因素來當靠墊時，日本是最方便利用的工具。」其尖銳又犀利的觀察，揭露了台灣執政者的「用心良苦」，殘酷地揭露出，台灣人的眼淚不過是政治人物的墊腳石。

這些年來，在民粹政治引導兩岸民意敵對之下，每當大陸發生天災，台灣總有極端網友發表「拍手叫好」的言論，令人悲嘆人情澆薄豈已到如此地步。2017年在桃園發生陸客團火燒車的重大意外，蔡政府的無動於衷，大概已說明了一切；2021年新冠疫情期間，時任防疫指揮中心副指揮官陳宗彥在記者會上一句：「大陸不知道是哪個國家」，或許又再說明了一部分原因。

《禮記》有云：「鄰有喪，舂不相。里有殯，不巷歌」，面對周鄰災難傷亡，台灣社會本應發揮人皆有之的惻隱之心。問題是，人性已被政治扭曲、綁架、凌駕，災難還成了一門「政治學」，惻隱之心需要經過政治正確的審查。如此「大細心」，只會讓我們迷失在政治的選邊站隊之中，就像北一女區桂芝老師所批評的：「台灣政治最大問題在於『意不誠，心不正』」，人心之善並不應該由政治人物來定義。

（作者為《香港01》駐台灣首席記者，廣州暨南大學講座教授）

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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