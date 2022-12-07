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馬雲為何能久住日本？只因1證在手 陸網直呼「牛大了」

向上管理 華人學不會？

聯合新聞網／ 哈佛商業評論

【文／楊瑪利】

許多人對於如何跟自己的長官相處，感到困擾。這個困擾的源頭之一，就是不會適度行銷自己，不知道如何讓長官了解自己的價值。

2019年時我訪問了亞裔創投教父中經合董事長劉宇環的千金劉宏敏，她當時是花旗銀行位階最高的華人女性，擔任財富管理北美區執行長，統領2,000位員工，管理5,000個總資產逾5億美元的富豪家庭。2021年，她更高升為花旗銀行財富管理的全球總裁。

訪問時，我請教她，身為一個華裔要在美國社會出人頭地，需要克服哪些困難？我至今仍難忘，她指出，絕大多數的華裔小孩，從小儘管功課很棒，但大多不會「自我行銷」，所以吃了很多悶虧，包括她在內。直到高一，遇到一位老師，激發她的潛質，她花了很多年努力練習表達與溝通，才克服了文化障礙。她反省，華人的家教與文化強調謙虛，不擅長適當表達，「但在美國要出頭，必須自己表達，否則沒人會知道。」

我們從小有一句口頭禪：「人在做，天在看」。上學以後自然相信，「我在讀，老師會看」。工作了以後也就自然相信，「我在做，老闆會看」。儘管的確有不少人「做三分，說十分」，過度吹噓自己的努力與功勞，但多數華人、台灣人，仍然不太會適度行銷自己。即便從小在美國長大的劉宏敏，都要花很多年克服這個困難。

適度表達，讓主管看見自己的優點

自從去年7月《請聽，哈佛管理學！》Podcast推出以來，目前每月平均聽眾下載數已超過60萬人，經常收到一些聽友希望我們分享什麼主題，其中一項就是「向上管理」。顯然許多人對於如何跟自己的長官相處，感到困擾。這個困擾的源頭之一，就是不會適度行銷自己，不知道如何讓長官了解自己的價值？

其實我在這方面也做得很差，必須跟大家一起學習。我在農村社會長大，小時候被教育「有耳無嘴」，上班後相信努力拚命，老闆一定會看到。若老闆沒看到，就聳一聳肩膀，認了，繼續努力。有時被辦公室政治掃到、被誤解，也只好阿Q心態，相信「路遙知馬力，日久見人心」。我相信許多上班族跟我的心態一樣，因此不免覺得委屈。

其實《哈佛商業評論》有很多向上管理與適度自我行銷的文章，跟表達、溝通都相關。綜合《哈佛商業評論》的多篇文章可得出結論，向上管理絕不是每天找長官討價還價，要升遷、要加薪、吹噓自己有多棒，前提仍是要在期限內，達成公司賦予的任務與目標；做事的方法、過程，合乎公司的期待；尊重與理解長官的立場；重視團隊的利益，而非只有個人的利益等。這些前提若能達成，再來適當表達自己，才是恰當的。

Podcast第71週的人物面對面單元，邀請在人資界工作二十多年、經營「萬惡的人力資源主管」部落格與臉書十多年的貴賓來分享心得，他認為市面上有太多書、課程都是在談領導，著重上對下的統御，但很少談由下對上的向上管理，他觀察這正是多數台灣上班族的罩門。讓我們繼續共修這一門課。

更多內容請見2022年12月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈飆速領導力

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