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結束負利率

聯合新聞網／ Smart智富月刊
日本央行17年來首度升息，從2016年開始執行的負利率政策終於畫下句點。（路透）
日本央行17年來首度升息，從2016年開始執行的負利率政策終於畫下句點。（路透）

【撰文：朱紀中】

日本央行17年來首度升息，從2016年開始執行的負利率政策終於畫下句點。全球央行為刺激經濟成長進行的零利率實驗，也在日本喊停後跟著宣告結束。

回想疫情期間、2020年底，主要央行同步將基準利率降到零，債券市場投資者拿到負收益債券的存量一度衝高到18兆4,000億美元，到銀行存錢不但拿不到利息，竟還要支付手續費。這些現象顯示央行企圖透過支持銀行放貸，刺激經濟活動增長，避免消費停滯、落入通縮窘境。

實驗結果，在歐洲有些國家如瑞士，證明有效；有些國家如瑞典，則認為長期實施帶來的負面效果更大；而美國雖然沒有出現負利率，卻成功刺激經濟走高，成為率先快速拉高利率對付通膨壓力的國家。

至於日本，成果看來不錯，企業利潤增加、股市創下歷史新高、讓歷任首相傷透腦筋的螺旋式通縮宣告結束，尤其最新公布的企業加薪平均年增率預估將達5.28%，創1991年以來新高，有些公司如鈴木汽車、新日鐵加薪幅度甚至高達14%。企業為留住人才，開始幫員工加薪，特別是年輕員工，預料將能帶動消費，讓日本經濟增長走得更久。不過，隨利率拉高，國際資金肯定會跟著流動，特別是日本人投資海外證券的資金規模高達4兆3,000億美元（約合新台幣137兆900億元），這些資金一旦轉向，肯定會攪動全球金融市場，只是方向會如何？仍待觀察，大家須小心留意。

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