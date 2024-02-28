年金保險+信託 提高退休保障

【撰文：王儷玲】

最近財團法人中華經濟研究院發表最新「國人安心樂活享退調查」，顯示有高達6成國人仰賴政府退休金，但據勞保局資料，2023年台灣民眾平均勞保年金領取金額少於2萬元，比基本工資還低，無法維持基本生活所需。若再加上長照與醫療等需求，國人退休準備嚴重不足，建議民眾應提早增加年金保險及安養信託等規畫，才能有效降低長壽風險。

由於台灣高齡化、少子化的人口結構，勞保基金財務缺口日益嚴重，未來在持續年改趨勢下，民眾領到的勞保年金將更少，而商業年金保險可為民眾提供另一個退休後穩定的現金流，協助民眾補足政府退休金的不足，抵抗長壽風險。

年金保險依給付時間可分為即期年金及遞延年金，前者以一次躉繳方式繳交保費後可立即獲得年金給付，適合即將退休或剛領到退休金的高齡長者選擇；後者須繳交保險費一段期間後，保險公司才會依約定給付方式給付年金直到被保險人身故為止，適合有長期退休規畫或較年輕族群。年金保險商品亦可細分為定額年金、利變型年金以及變額年金3大類別，目前市場上以利變年金和變額年金較受歡迎，年金商品種類十分多元，可投資ETF、基金等，也有附保證型年金可降低投資風險，民眾可多了解後再選擇適合自己的保單。

近年許多高齡者因資金運用不當，造成晚年生活困頓，建議民眾可透過年金保險結合信託的方式強化退休的財務保障。安養信託與年金保險結合模式可分為2種：第1種是將已有資金以信託方式購買躉繳型即期年金險，因躉繳型金額相當可觀，大筆金額較易有高齡詐保的案例發生，透過信託規畫可避免被不當投資標的詐騙資金；第2種是將年金保險給付之年金撥入安養信託專戶，以防資金濫用，且可依據實際需求安排相關服務項目，如每月撥付生活開銷、安排定期繳交安養機構及看護等費用，同時可防止自己失智或失能時，其年金給付遭他人詐騙，有效強化退休保障。

目前有不少金融業者推出安養信託與年金保險結合之商品，並同時搭配其他金融產品，如以房養老貸款，讓高齡者可同時藉由購買即期年金保險及申辦貸款方式，拓展未來現金流來源，亦可降低以房養老貸款潛在現金流不穩之風險，而每月獲得之資金再透過安養信託方式，將退休金妥善用於長照、生活等高齡財務需求，有效保障長者金融安全。故年金保險結合信託可讓退休保障更加分，民眾可多多利用，樂享退休生活。

（本專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）