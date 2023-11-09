戰事若擴大 金價恐破2000美元

【撰文：李科諺】

黃金作為貴金屬，由於稀缺性，保值性相對高，因此黃金在戰爭、經濟波動與通膨來臨時，部分投資人會購買黃金避險，規避匯率浮動過大，資產出現縮水的風險。而在抗通膨這部分，黃金更是投資人首選，故通膨走升時，金價也隨之而動。

回顧近20年來黃金走強的契機，2008年，由於次貸風暴引起全球金融市場動盪，股市重挫，美債與美元威信受影響，黃金成了當時保證保值資產的選擇，同時各國央行為拯救經濟，大力施行寬鬆政策，而通膨升溫進一步提升黃金作為避險與對沖工具的價值。在2011年，受歐債危機爆發及美債評等被調降下，金價在2011年9月6日突破1,920美元，達到當時的歷史高點。再來是2020年新冠肺炎疫情（COVID-19），全球股市再次崩盤，加上疫情造成的經濟損失，失業率暴增，為黃金多頭締造了完美的情境，短時間內價位突破2,000美元。

受近期戰爭局勢影響 短期內黃金價格仍居高

近期則因俄烏戰爭、通膨與美國債務大增，市場憂心信用貨幣過於浮濫，導致金價居高不下。以巴衝突則為國際金融市場帶來新的不確定性。金價已從前波低點1,810美元，在10月18日衝高到1,962美元，短線漲幅達到8.4%。根據臺灣銀行指出，在中東地緣政治風險增溫下，避險買盤推升金價，若戰事持續擴大，將激勵金價持續走揚。同時金價也在近期創下7個月以來當週最大漲幅，加上多國央行持續增持黃金，國際金市已轉多頭。

另外，原油作為原物料，價格起伏將對通膨造成影響，鑒於黃金具抗通膨特性，油價走高將對黃金形成利多。故美國與中東產油國的動向不只影響油價更影響金價，若戰事擴大，國際油價走高，通膨有再升溫風險，那黃金將重返2,000美元大關。星展銀行與瑞銀集團預估，未來12個月金價可能達到2,050美元，渣打銀行則預測年底金價將達到1,950美元，未來12個月的目標價則是2,010美元。

南臺科技大學財務金融系助理教授朱岳中表示，當前影響金價的主因還是以巴戰爭。目前看來戰事有擴大的跡象，金價也將持續上漲。不過關鍵還是要看伊朗是否令戰事進一步升溫，一旦伊朗也捲入，金價就有破前高的可能性。

彭博（Bloomberg）預估，若發生最壞情況，伊朗直接加入戰局，國際油價每桶將可能上漲64美元、全球GDP下降1個百分點、通膨上升1.2個百分點，全球經濟可能面臨除了金融海嘯與新冠肺炎期間，1982年以來最差的表現。

黃金的全球大買家就是各國央行，由於國際上的去美元化趨勢，加上中美對抗持續升溫，2023年上半年，全球央行大量購買黃金，有9家央行是淨買家，當中又屬中國央行為最大買家，黃金持有量增加103噸，達到連續8個月買進。8月初世界黃金協會（World Gold Council）表示，上半年全球央行對黃金的淨購買量來到387噸，創下2000年以來最高水平。在供給有限、需求強勁的狀態下，短期內黃金價格不容易見到大幅轉弱。

情勢緩解金價將回軟 跌幅約在10%上下

以今年來看，黃金價位多數時間在1,800美元至2,000美元間震盪，5月初時因矽谷銀行事件延燒，黃金一度衝高至2,072美元。也就是說，高檔盤整是目前黃金常見的模式，若有突發性風險發生，就會刺激價格走高，一旦情勢緩解，就會回軟，但幅度也不深，區間大約在10%上下，譬如以巴衝突爆發前，金價就回軟至1,800美元關卡。

投資者也要注意，美元對黃金為反向，因此當經濟回穩、通膨降溫、美元走強時，黃金就會走弱。資深分析師鍾國忠表示，雖然以巴戰爭短期對金價是利多，但隨著美國進入消費旺季、經濟表現不俗，若美元再走強，就有可能壓抑黃金走勢。

短期金價的震盪，確實為投資者創造不少獲利空間，但需要留意，黃金最大的痛腳就是不會再額外創造價值，且在聯準會宣布停止緊縮政策前，升息問題仍是一大隱憂。而當前金價主要受到戰事推升，投資人應密切觀察地緣政治的發展，並將黃金視為避險與對沖工具。若想藉由黃金波動來套利可以，但作為長期投資標的則較不適合。