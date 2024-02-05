和安保代獲「保險代理人獎」 穩居產險保代龍頭地位

被喻為產險保代領頭羊的地位，和安保代著手研究「車禍自動通報系統」，期望能減緩駕駛人發生車禍狀況時的不安與慌張。和安以誠信及專業獲得保戶的信賴，在《2023卓越保險評比》中，榮獲「保險代理人獎」，讓成立三十五年的和安保代，寫下嶄新的一頁！

文／傅啟倫 圖片提供／和安保代

產險龍頭

以專業服務奠定領先地位

在一九八八年，和泰汽車再度引進豐田汽車並打開了知名度，連帶著售後服務也應運而生，成立了和安保險代理人公司，與十四家產險公司簽署合作，建構「一條龍」的服務，提供車主汽車險的相關規劃，並且經營其他各類的產物保險代理業務。

從汽車製造、維修到銷售，都全面瞭解的總經理白錫潭表示，和安保代成立後，他要求所有員工都必須提供最專業的服務，尤其是汽車保險的部分，雖然保代是保險公司的代理人，但仍必須站在客戶的立場並保持同理心，在保險公司與客戶間建立起良好的溝通橋樑，三十五年來，不僅深獲保險公司與客戶的好評，業績更是長年位居台灣車商保險代理的領先者。

自從一九九二年以來，和安保代一直在台灣數百家產物保險代理人公司當中，位居龍頭的地位。目前和安的主要業務以汽車保險為主，除此之外，也代理貨物運輸保險、火災保險、高爾夫球責任險、員工誠實信用保險以及人身意外傷害險等其他產險業務。

2023-24 兒童安全交通& 綠能體驗營。

「安全、數位、創新」

助力產險業打造全面新風潮

近年來隨著電動車受到車主的喜愛，及自動駕駛的快速發展，產險業的數位轉型刻不容緩，白錫潭分析，透過數位服務能夠協助釐清車禍事故中的肇事責任，和安保代目前積極研究數位車載裝置，若能透過數位車載裝置提供事故現場自動通報的服務，應可使原有數位化服務再升級，為保險公司及客戶均可打造全方位數位服務。

白錫潭指出，現行產險業近幾年持續努力在「駕駛行為」模式，透過大數據分析駕駛人駕車行為，進行費率計算的模式，來作為保費訂價的標準，例如，透過能評測駕駛行為的車載裝置，偵測到急加速、急減速、急轉彎、超車等數據，就可以提供給保險公司判斷駕駛人駕車行為的風險。

另一方面，就是研究數位車載裝置，如何在車輛發生事故時，即時回報至汽車服務中心、道路救援公司，並回傳第一手畫面給保險公司，甚至第一時間聯繫警消前往救援，並可以進一步提供勘估理賠所需的資訊，以降低駕駛人處理車禍事故時的心理不安。

金安獎影片拍攝花絮。

綠色金融計畫

體現對環境的責任感

和安保代一直都將企業社會責任放在公司目標內，朝向「綠色金融計畫」例如，無紙化行動投保。近年台灣推動能源轉型政策，由和泰汽車旗下公司發起，在二○二二年進軍綠能市場，成立和潤電能股份有限公司，策略執行以「綠能事業、充電樁事業」為兩大業務方向。還有參與二○二三至二○二四年度由扶輪社3521地區，首度舉辦兒童安全交通及綠能體驗營活動，針對兒童進行綠能教育及交通安全常識宣導，藉由親子共同參與遊戲活動，讓兒童從遊戲中學習應注意的交通常識，實施淨灘活動、廢棄物減少計劃，這些行動都體現了對環境的責任感，並提升消費者對和安保代的滿意度。

這次和安保代在《2023卓越保險評比》中獲得「卓越保險代理人獎」，對於永續發展，積極參與碳權市場，例如：初步探討電動車感知性能、環景攝影等，進而與保險結合運用。在事故風險控管方面，目標減少索賠成本、時間和精力，以提升客戶的滿意度。未來，和安保代將持續透過數位化流程研究，同時期望能夠縮短理賠申請的時間和精力，提供客戶與保險公司能夠更高效的事故風險評估和保險解決方案。如何進一步提升品質與效率，使客戶在面臨事故時能夠更迅速、更便捷地獲得所需支援，是和安保代持續努力的目標，此次能獲獎是過去努力的成果，也是未來努力的方向！