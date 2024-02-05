臺灣產物保險榮獲三大獎項 以實力為您守護未來

聯合新聞網／ 卓越
臺灣產物保險行銷長朱文金表示公司始終認真傾聽保戶聲音的理念，不斷開發滿足保戶 需求的創新商品。
臺灣產物保險行銷長朱文金表示公司始終認真傾聽保戶聲音的理念，不斷開發滿足保戶 需求的創新商品。

臺灣產物保險榮獲《2023卓越保險評比》「卓越產品創新獎」、「卓越服務品質獎」及「卓越專業團隊獎」三大獎項的殊榮，顯見臺灣產物保險不斷提升的努力深獲肯定。

文．黃小玲 攝影．徐裕庭

臺灣產物保險珍惜每位保戶的信賴與期望，秉持誠信、關懷保戶的理念，以「珍惜此刻，守護未來」作為一直以來對保戶的承諾。而為因應民眾在疫情過後，對保險的期待有所改變，本著始終認真傾聽保戶聲音的理念，臺灣產物保險進一步開發滿足保戶需求的新商品，因其創新求變的精神，榮獲《2023卓越保險評比》「卓越產品創新獎」的肯定。

貼近保戶需求的創新產品

朱文金行銷長表示台灣有百萬戶房屋在出租，然而有租屋就會有糾紛，因此臺灣產物保險在二○二三年推出所研發的「租事大吉」新商品，提供房東與房客個別客製化的保單產品，讓兩大族群都能在風險規劃上獲得更全面的保障。

此外，面對國外旅遊開放後，大量的出遊人潮及各種傳染病仍未完全消退之時，臺灣產物保險也推出旅綜險附約海外突發疾病保險（含法定傳染病），並以貼心服務為出發點，提供二十四小時醫療諮詢服務，透過遠距醫療諮詢的即時支持和指導，得以確保旅程安全無憂，讓保戶在海外旅遊有保障，獲得許多保戶的迴響與認同，也讓「旅遊愉快、旅行平安」不是口號，而能真正落實。

優質服務獲獎肯定

專業團隊緊密合作

保險業首重在服務品質，臺灣產物保險同時榮獲「卓越服務品質獎」，對此朱文金行銷長說道「走在市場前頭的角色，不是臺產刻意追求的目標」。然而，在公司人力及風險成本可負擔的前提下，與時俱進強化服務品質及專業，研發客戶需要的商品或內部人員專業的培養，都是臺灣產物保險掌握產險業經營新契機上，持續改變的新思維。

他提到陳昭鋒總經理常以「二基礎、一作法」期許公司同仁，也就是面對客戶，務必遵守「誠信」基礎，信守諾言、言行一致、不弄虛作假；對於通路務必建立在「共利」的基礎上，為雙方帶來較大利益或減少損失。而建立「誠信」及「共利」的基礎，就須仰賴不斷的「溝通」，才能造就雙贏的局面。

臺灣產物保險非常重視專業人才的培育和團隊合作，有一支最精實的團隊，恪遵ABCDE的原則，Ambition是企圖心，希望團隊能做到讓同業尊敬、客戶滿意及自我肯定的企圖心；Belief是相信，秉持保險初心、團隊成就、相信目標就會達成；Care是關心，也就是關懷客戶、同仁及相關利害關係人；Discipline是紀律，團隊們恪遵主管機關對於風險控管、業務及法遵等紀律；ESG則是永續，以確保社會、環境、後代的永續發展。

臺灣產物保險榮獲《2023 卓越保險評比》「卓越產品創新獎」、「卓越服務品質獎」及「卓越專業團隊獎」三大獎項的殊榮， 堅強實力獲得肯定。
臺灣產物保險榮獲《2023 卓越保險評比》「卓越產品創新獎」、「卓越服務品質獎」及「卓越專業團隊獎」三大獎項的殊榮， 堅強實力獲得肯定。

安心Care醫療諮詢服務

讓海外旅遊更加安心

臺灣產物保險的汽車險、機車險、居家保險、旅遊險、打工度假等，都有二十四小時網路投保的服務，其中旅遊綜合險提供了旅遊平安險、旅遊不便險、海外突發疾病險等多項保障。

尤其滿心期待出國，卻遇到突如其來的身體不適，若是語言溝通又障礙影響就醫，真會令人感到無助及影響旅遊心情。對此朱文金行銷長表示，臺灣產物保險與IC Care平台共同合作「安心Care醫療諮詢服務」，IC Care平台係由慷驊股份有限公司與健康益友股份有限公司所合作建置，由台灣急診科醫師二十四小時全時段在線諮詢，無論身在世界哪個角落都能利用手機、平板或是電腦，隨時與線上醫師諮詢，就像出國時有醫師隨身支援，讓旅遊能夠更加安心。

而且經過疫情的考驗，一般民眾甚至長者都能適應網路投保，加上臺灣產物保險一直優化網路投保系統，提供保戶更簡便快速的投保方式，並且即日起，於線上線下不限通路，投保臺灣產物保險旅遊綜合險有機會獲得「安心Care醫療諮詢服務」抵用碼乙組，出國時可零時差隨時上線與台灣醫師諮詢，提供您及家人全方位的保障與支援。

落實公平待客信念

以LINE連結保戶服務

展望未來，朱文金行銷長表示，臺灣產物保險將持續落實公平待客信念，從保險商品開發、業務招攬、核保理賠等各個層面，期待照顧到保戶不同階段多元的需求，給予最適合的保障。並且以大數據分析資料作為決策依據，提供新商品研發與組合，填補客戶風險損失並獲取合理報酬。

尤其臺灣產物保險也致力於業務流程數位化，提升營運效能，導入流程機器人RPA應用於核保、理賠與財務作業，將單調重複的工作由RPA運行，提升營運效率。未來擬應用機器學習演算法，訓練人工智能模型，並將之整合至資訊系統，用於進行在精準行銷與異常偵測。

另一方面，利用民眾常用的LINE，推出好友綁定個人化服務，需要查詢個人投保的相關資訊或理賠時，可透過LINE的即時性，讓保戶可以更方便地快速查詢；同時LINE也提供「現場事故協助小幫手」的服務，當發生交通事故時，保戶可即時獲得緊急處理指示與相關注意事項，以維護自身權益，這些都是臺灣產物保險不斷努力精進，期許為保戶及會員帶來最大的服務便利性及實用性。

卓越雜誌2024.2號454期
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