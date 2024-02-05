全球碳權交易時代來臨

聯合新聞網／ 卓越

極端氣候持續發威，全球各地陷入冰寒酷凍、熱浪乾燥以及暴雨颶風中，溫室效應下造成全球人類與動植物賴以維生的自然生態環境，出現難以置信的巨大變化，各國紛紛提出減碳對策因應，希望能在二○五○年前達成淨零碳排目標，因此催生全球碳權交易時代的來臨。

文．李振麟

溫室效應下氣候變異，造成全球人類與動植物賴以維生的自然生態環境，出現了巨大變化，尤其是熱潮高溫所引發的飢荒，促使當地棲息的物種被迫遷移家園，毀滅性的生態平衡，深陷於難以恢復的原貌。

全球暖化不僅造成當地動植物的生命飽受威脅，多雨潮濕環境下，也導致傳染病毒蔓延，最典型的病例就是登革熱病媒蚊的大量孳生。極端氣候持續在世界各地蔓延，惡疾病毒造成更高的死亡率與巨大的經濟損失，根據世界衛生組織WHO在二○一五年報告顯示，當時的登革熱疫情僅有九個國家，如今卻已蔓延超過五十多個國家。

暖化氣候變遷 災情頻繁

極端氣候帶來更具毀滅性的「野火」與「颶風」，嚴酷高溫助長森林野火肆虐，數十億的動物生命面臨威脅；冰川融化導致海平面上升，低窪國家面臨陸沉消失危機，北極熊的家園更是遭遇破壞而瀕臨絕種，候鳥們的遷移時間也出現錯亂；暴雨及乾旱造成居住與農耕地受到威脅，近而帶來了糧食危機與飢荒恐懼，尤其是沙漠化的現象持續擴大，引發整體生態環境的改變，直接衝擊到農林畜牧業的生存環境；極端氣候所帶來的衝擊傷害難以估計，特別是熱帶與低窪地區在自然災害影響下，貧富兩國間的差距將急遽擴大。

「二氧化碳CO2」是今日造成全球溫室效應的最大因素，地球自然環境長年承擔了科技文明發展過程中所產生的廢氣，再加上工業廢氣中如「甲烷」阻絕了熱輻射散去，因此過多的熱能滯留在地球大氣層中。溫室氣體阻絕熱輻射進出，使得大氣層中的溫度持續上升，因為地球表面聚積太多熱氣體，地表平均溫度不斷地上升，最終便形成全球性暖化，這也就是所謂的「溫室效應」。

有超過九十％的自然災害，無論旱災、水災、熱浪、颶風與野火，形成的因素都與「極端氣候」脫離不了關係。頻繁的氣候變遷讓所有居民的生命備受威脅而生活在恐慌中。現今氣候異常最主要的原因，是來自於人類長年以來，大量地使用汽油、天然氣等化石燃料與燃煤，在這過程中所排放出來二氧化碳氣體，長年累積下來導致氣候暖化，讓地球深陷於溫室效應中，對於自然環境的傷害與日俱增。

極端氣候直接影響生活開支

氣候變遷導致自然環境變遷，無形之中也影響到我們的食、衣、住、行等生活開支，如：

一、 水、電、瓦斯、石油、燃煤等費用增加。

二、 蔬果、魚肉與柴、米、油、鹽、醬、醋、糖等食品費用調漲。

三、 醫療與健康保健開支增加。

四、 全球經濟增長受到阻礙而停滯不前。

地球暖化，極端氣候下災難頻繁，導致農業耕耘收割困難，農林畜牧等戶外勞動生產力驟降，農作物損失促使糧食價格上漲，生活開支因此增加，將貧窮國家的百姓推向極度貧困，氣候變遷超越臨界點引發一連串難以想像的生態浩劫。根據世界銀行評估，全球氣候暖化至二○三○年，將造成至少一．三二億人口陷入極度貧困，國與國間的生活水平兩極化，特別是熱帶或低窪地區的國家，將承擔最嚴重的後果。

全球溫度面臨臨界點危機

「聯合國政府氣候變化專門委員會IPCC」於二○二三年三月公布最新的《氣候科學評估報告Synthesis Report》，其顯示出溫室氣體將導致全球暖化加劇，令人擔憂的是二○三○至二○三五年間，將有機會衝破長年以來所設定的全球溫度控制目標1.5°C。依照目前每年人為活動所產生的溫室氣體淨排放量59±6.6GtCO2-eq9估算，在本世紀末之全球氣溫將有機會逾越3°C，因而帶給自然生態毀滅性浩劫。聯合國秘書長古特瑞斯António Guterres不斷向世界各國呼籲「地球發燒了！」氣候變遷的衝擊程度比以往更加劇烈，所有人都將無法置身於外。南北極地的冰川溶解、極端乾旱與水患災情不間斷，尤其是極寒與極熱氣候下揮之不去的災情，便是最好的佐證。

眾多環保團體大聲疾呼，要求在二○三○年前將全球溫度控制在臨界點下，政府間也務必要加快行動為地球降溫而努力。IPCC強調，如今唯有在二○三○年前，將全球的碳排放量降低比二○一九年還要低四三％，甚至於五十％範圍內，才有可能避免極端氣候跨越臨界點，並引發一連串難以想像的全球生態浩劫。

各國對減碳概念達成共識

隨著氣候變遷問題越來越嚴峻，各國紛紛提出減碳對策因應，希望能在二○五○年前達成淨零碳排（Net Zero Emission）目標，並擬定二○三○年的階段性減碳任務。目前溫室氣體主要產業，包含傳統工業、重工業、輕工業以及服務業，其中以輕、重工業所屬的碳排放量比率最高，中、美兩國在以減碳來解決氣候危機達成共識，協議在能源政策中，加速再生能源部署以減少碳排量。

具體上各國皆支持G20宣言所述，在二○三○年前將可再生能源部分增至三倍，期盼綠電動能在地球遭遇碳排放量高峰前，實現絕對性的漸進減碳目標，目前規劃幾個區域能源領域執行，包含「工業」、「建築」、「設備」與「交通」等重點項目，藉由全球淨零排放的關鍵技術之一「CCUS」方案，也就是碳捕獲、利用與封存(Carbon Capture Utilisation and Storage) 三步驟來執行減碳政策。根據二○一五及二○一七年之企業溫室氣體管理績效DEA報告顯示，碳排放量比率之重工業以七九．七八％為減碳目標，輕工業部分則以六一．二五％為減碳目標。

溫室氣體盤查標準規範ISO 14064

企業集團進行碳排放量盤查作業，國際標準組織ISO依京都議定書規範制定「溫室氣體ISO 14064標準規範」，此規範具有國際共識暨廣泛被接受。最終目的是在盤查過程中，建立出一套明確的執行機制，有效進行溫室氣體盤查後的申報作業，更利於後續碳排放權的交易信用，最終達成減少碳CO2氣體排放的具體行動。

卓越雜誌2024.2號454期
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