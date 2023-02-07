美國經濟可望軟著陸 世界經濟終將回歸以往

雖然美國經濟陷於高通膨、高利率以及高失業的「三高」現象，再加上市場普遍預測二○二三年經濟成長步伐放緩，但近期在通膨數據逐漸受到控制，以及數位基礎建設發展高度成長下，民眾工資由負轉正以及超額儲蓄支持，消費動能保持在一定程度，二○二三年的美國經濟有望軟著陸。

文．李振麟

在聯準會強力大幅升息下，民間借貸成本利息加重與消費支出增加，此情況衝擊到經濟發展領域，特別是房屋住宅以及企業工廠投資規劃，受到借貸成本高達於以往兩倍，再加上不確定前景，令許多潛在買家對於房地產敬而遠之，如此情況下，促使房屋銷售連續幾個月下降。根據密西根大學的一項研究報告顯示，市場消費者普遍認為目前的購屋條件是一九八○年代初以來最差時刻，抵押貸款利率也觸及二十年以來高位。

目前美國勞動力市場處於供需失衡仍能保持一定韌性，如白領階級的裁員失業，反而讓服務或休閒業得到了職缺遞補。即使面對經濟逆風時，多數企業也尚能維持正面動能，也更有利資本支出與轉型升級，以減緩外來經濟衝擊。綜合目前各項數據來看，二○二三年美國經濟將有望軟著陸，在科技文明發展下，投資佈局應當首重於數位基礎建設，例如數位轉型與科技需求升級的智慧電網、資料中心以及數位電塔等，以及減碳愛地球的綠能工業，如電動車、太陽能工業等

歐元區面對衰退風險 預計第二季才有機會回春

歐元區目前正在面對市場衰退風險，預定要到二○二三年第二季才有可能回升，歐洲央行副行長Luis de Guindos表示，歐元區所面臨的艱難形勢，對於個人以及企業營運上都構成了考驗壓力，整個歐洲受到高通膨、經濟放緩及低成長相互干擾下，個人和企業都必須保持謹慎，預計要到今年第二季才有機會回春。

近期盧布兌美元匯率出現大幅下挫，顯示西方國家最新一波制裁行動，如將俄國石油價格上限定為每桶六十美元，以報復俄羅斯對於歐洲的石油斷供，同時也限制俄羅斯擁有更多資金對抗烏克蘭軍事行動，如此不僅是壓縮到俄羅斯出口收入也衝擊到經濟。

俄羅斯央行表示，由於地緣政治風險加劇以及國內借貸利率上升，持續會將出口業務轉向友好國家的貨幣結算，尤其是人民幣受益最大。在俄羅斯總統普丁簽署法令，禁止向對俄國限制油價的國家出售石油後，俄羅斯財政部長Anton Siluanov表示，俄羅斯將繼續依照市場價格出口石油，只會將原油出售給不受價格上限的買家。

雖然俄羅斯金融體系因為俄烏戰事受到制裁，造成盧布與美元逐漸脫勾。但是俄羅斯大型銀行近期更加積極推出人民幣產品與開設人民幣存、取款帳戶。現在俄國許多企業都可以使用人民幣在多家銀行辦理借貸、擔保等金融業務，西方對於俄國的經濟制裁方案變成無用武之地。

通貨膨脹下的金融緊縮條件超過市場利率，勢必會引發市場風險，目前歐洲央行的加息比率尚還完全符合於市場預期，所以不太可能出現經濟大幅惡化，歐洲央行的政策目標應該是要思考，到底要如何才能提振歐元與英鎊匯率。疲憊遲緩的英國經濟前景，財政政策令英鎊承受極大壓力，如果歐洲央行保持其緊縮立場，歐盟的財政刺激力度將更大，那麼歐元走高並恢復以往熱絡將會是指日可待。

邁步走向世界電動車舞台

新冠疫情擾亂全球汽車配件供應鏈，造成車商被迫把有限的產能集中到價格獲利較高的車型，進一步也促使新車價格普遍提高。雖然供應鏈問題終於有所改善，但是新的困難卻是從材料供應端轉向了消費需求端，面對高額的成本售價，二○二三年的銷售利潤可以說是充滿新的挑戰。

因此在全球淨零碳排目標推動下，各國車商積極投入電動車，因此電動車取代傳統油車的趨勢指日可待。根據彭博新能源年度報告，預估到達二○二五年時，全球電動車數量將會超過七七○○萬輛，傳統汽車內燃機將慢慢地被電動馬達取代。另一方面，電動汽車也逐漸走向智能化體驗，電動車基本配備如同車用觸控螢幕、智能座艙、行車環境互動自動駕駛、以及相關的科技生產技術等，使得電子零件需求大增，各家大廠之車用電子零組件供應將明顯受惠。

電動車大時代的來臨趨勢明確，長期以來台灣以電子產業為主導，多年發展下，各家品牌創新又功能完善，有機會在全球電動車供應鏈上，擁有強大的競爭優勢。另一方面，台灣的科技電子製造經驗豐沛，優於一般傳統車廠的競爭優勢。在今日轉型搶攻電動車商機時、更能廣泛與本身的生產技術相結合、面對目前消費市場上大量湧現出來的應用與零組件需求，將有機會帶動台灣車用電子產值成長，鞏固台廠在電動車國際市場的戰略地位。

二○二三全球經濟願景 先冷後溫走勢

二○二二年的過熱庫存將會延續到二○二三年，景氣將出現先冷後溫走勢，來自於外界的不確定因素相當多，主要還是在於市場消費程度。預計第二季時，多數廠家庫存將會接近正常水平，近期國際金融機構不斷下調預測值，所以下行機率比較大，除了俄烏戰爭影響外，通膨也尚未有效掌控、加上中國大陸解封後的經濟情況仍是一個未知數。

世界銀行示警，二○二三年有很高機率把世界經濟拖入衰退境界，所有人都不敢樂觀看待未來，預測全球經濟成長將會大幅遞減，除了受到俄烏戰爭持續干擾外，也反映出目前全球央行所執行的貨幣緊縮政策正走向惡化，令人關注的是脆弱新興國家的經濟債務壓力正持續增加，金融系統韌性面臨考驗，更急迫需要世界幫助。國際貨幣基金IMF表示，在美國、歐洲與中國大陸經濟同步放緩之下，全球面臨艱困的一年，經濟衰退風險下利率走升，造成金融環境更加複雜。瑞士銀行經濟學家也預測，過度升息下導致經濟動能逐季萎縮，未來成長將無法逃避走向衰退減緩。

世界經濟最終還是會回歸以往

一般都認為需求在下半年會回溫，也就是下半年應該會比上半年好些，隨著經濟放緩以及通貨膨脹率居高不下，利率可能又進一步上升，二○二二年將會是一個艱困並難以預測的年代，「衰退、通膨、滯脹」的金融角色，將成為市場上關注焦點。全球股市在二○二三年似乎將陷於一個區間內來回波動，就如同過去一段時間內，無論是美股、倫敦金屬LME期貨價，都可能出現交易日上漲又回吐下跌、下跌又上漲，如同海浪般的來回搖擺，令人無法掌握判斷的十字路口。

歷經這幾年無情的政經環境衝擊，美國、歐洲與亞洲的經濟體將變得更加成熟穩健，有朝一日還是會回歸正常，當然也有可能再出現周期性波動，或者更大的通貨膨脹。聯準會的升息已經將美國推向一個溫和性衰退，在歷經這些難忘的衝擊後，世界經濟活動最終還是會回歸以往。