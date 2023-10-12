快訊

「33年華廈、5年精品宅」怎麼選？ 眾人見1關鍵全選老房子

海獅趴漁船蹭霸王餐！上菜後牠一臉嫌棄「瞇眼搖頭」無情打槍：這條魚太小了啦

哈瑪斯遭爆「持北韓製武器」 北韓官媒怒批：美政府造謠

踩紅線！三立張榮華、萬海陳致遠買中嘉涉5大爭議 NCC竟不知股東大風吹

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
▲近期立委證實三立集團董事長張榮華，早就陸續透過層層架構買中嘉。（圖／攝影組）
▲近期立委證實三立集團董事長張榮華，早就陸續透過層層架構買中嘉。（圖／攝影組）

文／洪綾襄、林寬蓉

中嘉是台灣第2大有線電視系統商，4年多前，郭冠群打敗眾多出價者買下中嘉，同時喊出「10年不退場」的承諾，如今卻傳出上層股權易手，又引爆多項爭議。

國內第2大有線電視系統商中嘉數位公司再掀波瀾！根據《財訊》報導，中嘉不僅出現上層股東異動，甚至傳出三立張榮華、萬海陳致遠成為新買家，恐已違反當初國家通訊傳播委員會（NCC）核可時的附負擔條件等重大情事，引發市場高度關注。

NCC在2018年底通過中嘉案，同意泓順投資以515億元，從韓國私募基金安博凱手中買下中嘉，由於爭議過大，必須履行21項附負擔條件。為釐清買方身分，NCC也公布完整股權架構，以泓順投資作為併購中嘉的主體公司，一路向上公布到最終受益人。

《財訊》報導指出，根據當時架構，中嘉最大股東是「公益信託林育璘宏泰教育文化公益基金」（簡稱宏泰公益信託基金）。第2大股東是由現任中嘉董事長郭冠群、國泰金獨立董事黃清苑、理律律師事務所出身的林秀玲各持1/3合組的泓策投資。第3大股東是由前東森電視總經理陳繼業、尊彩藝術中心董事長余彥良、許書林和呂榮吉，4人合資成立的榮盛投資公司；第4大股東則是科學城物流公司董事長陳榮泉。

市場一直有耳語指稱三立持有中嘉，但始終無法證實。近來話題再度受到關注，據了解，主要是去年三立電視創辦人林崑海逝世後，三立家族間的利益爭端，一路延燒到中嘉各大股東與經營層，也讓一連串的爭議浮上台面。

爭議1　誰賣掉股權？

近半股權「騰籠換鳥」　卻完全沒有申請報備

《財訊》整理發現，中嘉案陸續發生上層股東異動、新買家身分爭議、公益信託承諾可能跳票等至少5大爭議。對此，NCC主委陳耀祥強調，已經著手行政調查，如查有違反負擔之具體事證，最重依法得廢止原許可投資處分。

根據公司登記，持股中嘉24.88%的泓策投資，3名持股董事郭冠群、黃清苑和林秀玲在2019年7月，持股數同步減半；同年8月3人持股全數降至零。隨後，黃清苑在2020年離任董事，林秀玲在2021年也不再擔任董事，如今只剩下郭冠群名列泓策投資的董事，持股為零。

《財訊》發現，一樣的情況，也發生在持股中嘉14.93%的榮盛投資。原本股東為陳繼業、余彥良、許書林和呂榮吉，但2019年11月呂榮吉已非董事，由黃正吉接任，持股為零。2020年1月，陳繼業、余彥良、許書林雖仍為董事，但持股也降為零。…(本文截自財訊696期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

延伸閱讀

侯辦再咬廣告被三立下架 鄭文燦重申：未介入無從知悉

鄭文燦遭爆將埔心牧場變影視用地 侯競辦質疑護航三立

國慶焰火無人機展演連2年出包 去年嘉縣展演廠商因這因素被罰

國慶無人機展演因訊號干擾意外取消 NCC說話了

相關新聞

踩紅線！三立張榮華、萬海陳致遠買中嘉涉5大爭議 NCC竟不知股東大風吹

中嘉是台灣第2大有線電視系統商，4年多前，郭冠群打敗眾多出價者買下中嘉，同時喊出「10年不退場」的承諾，如今卻傳出上層股權易手，又引爆多項爭議。

「Linbay好油」翻車易查 假訊息藏鏡人難追...拆解中共對台認知作戰產業鏈

認知作戰在台灣已形成一條產業鏈，由中共出資指揮，台灣的親中企業、公關公司與網軍負責執行；過去已有很多案例製造台灣社會的對立與矛盾，未來仍會有層出不窮的事件再上演。

為台灣國際地位打拚35年！獲「大綬景星勳章」 荷蘭人昆布勞：台灣人別再拍勢了

荷蘭人昆布勞，人生第一份、也是唯一一份全職工作，就是任職於台灣人公共事務會；他把長達35年的歲月精華，都奉獻在台灣前途的遊說工作上。

跟時間賽跑的AI實踐家！中華電總座率主管考證照 組團隊挑戰新科技

林昭陽在中華電信任職長達36年，從研究員到總經理，深感資通訊進展神速，因此中華電信將加速建立自己的算力，打造自己的生成式AI。

囤房稅苦了誰？虛坪改革可打房？購屋族注意！新制上路改寫房市規則

健全房市政策陸續登場，從限貸、《平均地權條例》陸續上路，嚴格控管預售屋，再到囤房稅2.0、虛坪改革，若全部上路，台灣房市結構將有重大改變，買房不得不慎。

比亞迪台廠供應鏈有遠慮！陸拉高汽車零件自製率 相關族群能繼續沾光？

中國正積極提高電動車的電子零件自產比率，半導體與汽車零配件製造能力也日益茁壯中，面對新的趨勢變化，相關台廠供應鏈必須認真面對近憂遠慮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。