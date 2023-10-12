踩紅線！三立張榮華、萬海陳致遠買中嘉涉5大爭議 NCC竟不知股東大風吹

文／洪綾襄、林寬蓉

中嘉是台灣第2大有線電視系統商，4年多前，郭冠群打敗眾多出價者買下中嘉，同時喊出「10年不退場」的承諾，如今卻傳出上層股權易手，又引爆多項爭議。

國內第2大有線電視系統商中嘉數位公司再掀波瀾！根據《財訊》報導，中嘉不僅出現上層股東異動，甚至傳出三立張榮華、萬海陳致遠成為新買家，恐已違反當初國家通訊傳播委員會（NCC）核可時的附負擔條件等重大情事，引發市場高度關注。

NCC在2018年底通過中嘉案，同意泓順投資以515億元，從韓國私募基金安博凱手中買下中嘉，由於爭議過大，必須履行21項附負擔條件。為釐清買方身分，NCC也公布完整股權架構，以泓順投資作為併購中嘉的主體公司，一路向上公布到最終受益人。

《財訊》報導指出，根據當時架構，中嘉最大股東是「公益信託林育璘宏泰教育文化公益基金」（簡稱宏泰公益信託基金）。第2大股東是由現任中嘉董事長郭冠群、國泰金獨立董事黃清苑、理律律師事務所出身的林秀玲各持1/3合組的泓策投資。第3大股東是由前東森電視總經理陳繼業、尊彩藝術中心董事長余彥良、許書林和呂榮吉，4人合資成立的榮盛投資公司；第4大股東則是科學城物流公司董事長陳榮泉。

市場一直有耳語指稱三立持有中嘉，但始終無法證實。近來話題再度受到關注，據了解，主要是去年三立電視創辦人林崑海逝世後，三立家族間的利益爭端，一路延燒到中嘉各大股東與經營層，也讓一連串的爭議浮上台面。

爭議1 誰賣掉股權？

近半股權「騰籠換鳥」 卻完全沒有申請報備

《財訊》整理發現，中嘉案陸續發生上層股東異動、新買家身分爭議、公益信託承諾可能跳票等至少5大爭議。對此，NCC主委陳耀祥強調，已經著手行政調查，如查有違反負擔之具體事證，最重依法得廢止原許可投資處分。

根據公司登記，持股中嘉24.88%的泓策投資，3名持股董事郭冠群、黃清苑和林秀玲在2019年7月，持股數同步減半；同年8月3人持股全數降至零。隨後，黃清苑在2020年離任董事，林秀玲在2021年也不再擔任董事，如今只剩下郭冠群名列泓策投資的董事，持股為零。

《財訊》發現，一樣的情況，也發生在持股中嘉14.93%的榮盛投資。原本股東為陳繼業、余彥良、許書林和呂榮吉，但2019年11月呂榮吉已非董事，由黃正吉接任，持股為零。2020年1月，陳繼業、余彥良、許書林雖仍為董事，但持股也降為零。… (本文截自財訊696期，詳全文)