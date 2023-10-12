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「Linbay好油」翻車易查 假訊息藏鏡人難追...拆解中共對台認知作戰產業鏈

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
▲民進黨中央質疑，以許哲賓、林裕紘及雲林張家等建構的集團，形成藍白抹黑產業鏈。（圖／陳俊松攝）
▲民進黨中央質疑，以許哲賓、林裕紘及雲林張家等建構的集團，形成藍白抹黑產業鏈。（圖／陳俊松攝）

文／郭瓊俐

認知作戰在台灣已形成一條產業鏈，由中共出資指揮，台灣的親中企業、公關公司與網軍負責執行；過去已有很多案例製造台灣社會的對立與矛盾，未來仍會有層出不窮的事件再上演。

根據《財訊》報導，臉書粉絲專頁「Linbay好油」版主林裕紘，因為進口蛋的爭議多次與農業部隔空交火，後來宣稱家人遭受恐嚇，在直播節目痛哭後宣布關閉粉專，引發網友及在野陣營批評「綠色恐怖」。但此案大逆轉，檢調查獲恐嚇案是國民黨黨工許哲賓與林裕紘「自導自演」，引發社會譁然。

檢視進口雞蛋事件，從輿論開始質疑農業部圖利特定貿易商，到傳出巴西雞蛋氯黴素超標、過期雞蛋上架等問題，最後演變成食安風暴，農業部前部長陳吉仲黯然下台，整個過程堪稱是「認知作戰」成功操演的一個案例。若不是「Linbay好油」突然翻車，大眾根本渾然不覺。

特色　假訊息看似中立專業 　

《財訊》報導指出，「Linbay好油」自導自演恐嚇事件之後，民進黨彰化縣立委參選人吳音寧表示，當年任職台北農產運銷公司總經理時，在網路上一再受到攻擊，「Linbay好油」版主林裕紘是當年攻擊她的一群人中的一個；農業議題與民生日常切身相關，但專業門檻高、不好懂，容易被假裝中立的訊息誤導，甚至被運用為一次又一次的認知作戰。

民進黨立委蘇治芬更直接點名，許哲賓4年前就是雲林縣前立委張嘉郡的發言人，和張嘉郡的丈夫周柏吟等人是同一掛，對操控網路議題引以為樂；她呼籲檢調應全面調查各鄉鎮張家的群組，揪出散布假言論的幕後主使者。民進黨也召開記者會，懷疑許哲賓、林裕紘與雲林張家等已建構一個抹黑造謠產業鏈，這條藍白抹黑產業鏈的源頭，難道與中國有關？

根據《財訊》報導，執政的民進黨政府從疫苗、光電、風電到進口雞蛋案，飽受網路及輿論攻擊，因為「Linbay好油」翻車事件後才全力反攻。但看在資深網軍的眼裡，民進黨的反制動作並沒有抓到重點，因為整個認知作戰的產業鏈，背後是中共出資及操盤，地方派系或粉絲專頁版主，都只是承包商，如果查不到金流，這樣的產業鏈還會繼續運作下去。

網路界人士指出，中共介入台灣社會的程度超乎想像，完全知道如何掌握台灣人在意的事，例如健康、食安等，因此從疫苗、雞蛋發動一波波的攻擊。過去中共操弄台灣輿論戰的模式，是以各種帳號在PTT八卦版丟出訊息，特定親中媒體依此訊息做成新聞，並購買搜尋引擎上的關鍵字，成為網路排序最前面的新聞，但這種方式已逐漸被淘汰了，取而代之的是更細膩的發包產業鏈。…(本文截自財訊696期，詳全文)

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