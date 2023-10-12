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為台灣國際地位打拚35年！獲「大綬景星勳章」 荷蘭人昆布勞：台灣人別再拍勢了

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
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文／郭瓊俐

荷蘭人昆布勞，人生第一份、也是唯一一份全職工作，就是任職於台灣人公共事務會；他把長達35年的歲月精華，都奉獻在台灣前途的遊說工作上。

1989年8月，一位年輕的荷蘭人昆布勞（Coen Blaauw），因為替台灣人公共事務會（FAPA）工作，被國民黨政府列為黑名單，長達18年不得踏上台灣土地。根據《財訊》報導，2023年10月，駐美代表蕭美琴代表蔡英文總統，隆重頒授象徵最高榮譽的「大綬景星勳章」給昆布勞，感謝他35年來為促進台美關係的努力與貢獻。

曾遭國民黨禁止來台　如今獲總統最高榮譽贈勳

「這個強烈的對比，足以證明台灣的改變有多大，台灣是非常耀眼的民主奇蹟，台灣人應該為自己感到驕傲。」昆布勞接受專訪時，一再強調台灣人值得給自己一個掌聲，也一再叮囑台灣人要更有自信，不要再「拍勢」了。

根據《財訊》報導，昆布勞是土生土長的荷蘭人，在阿姆斯特丹大學法學院主修國際法，因為從小對日本感興趣，博士論文本來想以日本為主題，但許多同學都選日本題材，他只好思考其他題目。剛好那時荷蘭政府因為要出售兩艘潛艦給台灣，被中國降級外交關係，昆布勞便以《荷台潛艦軍售案的法定問題》為題撰寫博士論文。畢業後，他又應荷蘭學者邀請，研究《舊金山和約》之後台灣的國際法定地位，後來這份研究報告交由阿姆斯特丹大學出版成書。

論文與研究報告與台灣結緣之前，昆布勞和台灣唯一的連結，是他的叔叔在新竹的飛利浦公司工作，因此全家曾到台灣玩了一趟。

1989年，他參加一場研討會，被當時的FAPA會長邀請擔任執行長，負責在華府的遊說工作；他欣然應允，想的是以後將有更多訪台的機會。

沒想到，根據《財訊》報導，他加入FAPA後，即被國民黨政府與駐外單位視為眼中釘，將他列入黑名單禁止來台。昆布勞回憶，他剛到FAPA工作時，去聽當時駐美代表丁懋時的演講；演講後他趨前向丁懋時致意，丁懋時原本很客氣，但當他自我介紹說「我是FAPA的昆布勞」，丁懋時竟立刻別過頭，不肯與他握手就走掉了。

不久，他應邀參加一位華府資深遊說顧問的退休派對，派對開始後丁懋時也來了，5分鐘後，就有個美國人跟他說「丁大使不希望你在這裡」，隨即他就被迫離開。

丁懋時用各種手段封鎖昆布勞，不讓他在華府走動，至今昆布勞記得每一件被惡意對待的事。但他說，這只是激勵他更努力為FAPA工作，為台灣獨立的理想奮鬥，因為丁懋時顯現的正是國民黨威權時代的顢頇行為，只因他為FAPA工作，就被視為是黨國的敵人與威脅。…(本文截自財訊696期，詳全文)

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