跟時間賽跑的AI實踐家！中華電總座率主管考證照 組團隊挑戰新科技

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聯合新聞網／ 財訊雙週刊
▲中華電信總經理林昭陽。（圖／陳俊松攝）
▲中華電信總經理林昭陽。（圖／陳俊松攝）

文／楊喻斐

林昭陽在中華電信任職長達36年，從研究員到總經理，深感資通訊進展神速，因此中華電信將加速建立自己的算力，打造自己的生成式AI。

任職中華電信長達36年的林昭陽，在今年7月7日正式接任總經理，而中華電信也是他人生的第1份工作。

根據《財訊》報導，今年初，OpenAI推出ChatGPT一夕暴紅，短短兩個月即登錄上億用戶。林昭陽接受《財訊》專訪，興奮地分享去年底他就發現了這個程式，成為全球前100萬用戶，不僅請ChatGPT幫忙寫程式，之後由他自己驗算果然可行。

研究員起家　參與多項自建化系統建置

如此熱情擁抱AI浪潮，是因為林昭陽從大學以來至博士班都是念資訊工程。他大學時期即接觸當時少見的IBM 360 Mainframe大型電腦，自己也組過一台類Apple II。就讀碩士期間，他與指導教授討論後決定研究專家系統（expert systems），這是最早的人工智慧電腦系統，也是林昭陽學習AI語言的起步。碩士畢業，林昭陽已經精通十幾種電腦語言。

《財訊》報導指出，有了這樣的背景，林昭陽1987年進入中華電信研究院的前身交通部電信研究所擔任研究員，後轉任基層程式設計師；之後參與了中華電信從紙本走向電子資訊化的多項重要任務，包含一個大型訂單系統以及一個行動商務帳務系統。

林昭陽回憶，當時要把數據專線、PSTN、ADSL電話網路、老世代寬頻網路等訂單與客戶服務等資料電子化，寫程式把系統建置起來，這套系統花了兩三年建立，節省了許多人力；否則以前都要靠人工紙本的方式，調定查測後歸檔。

在訂單系統建立好了之後，林昭陽又被交付改造帳務系統的任務。「我們是一針一線去縫補起來。」他向《財訊》表示，中華電信自行開發市話帳務批價與行動電話營運暨帳務管理系統，從第1代行動通訊到5G，這一套使用30年的系統不斷被訓練、優化，陸續導入X86平台外，資料庫也換成開源系統，迄今服務著1000萬名行動用戶。

財政部大案　軟硬體人才動員精進系統

對於林昭陽來說，更艱鉅的挑戰是財政部的「賦稅資訊系統整合再造」標案。當時任職於電信研究院的林昭陽，被時任董事長呂學錦找來擔任這個專案的系統開發團隊總負責人。「你知道嗎？我們都不懂稅法啊，什麼貨物、菸酒、遺產、贈與、證交稅、營所稅、綜所稅等等。」林昭陽難忘當時的種種難關。

《財訊》分析，為了轉型，中華電信2007年成立了企業客戶分公司，往資通訊業務發展；當財政部2009年釋出該30億元的標案時，儘管比預期的價格還低，但在策略性目標考量之下，中華電信經營團隊依然決定全力以赴。…(本文截自財訊696期，詳全文)

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