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一季規模即突破700億元！「月月配」ETF在紅什麼？投資人必知的3件事

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
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文／洪綾襄

復華台灣科技優息月月配ETF，被熱愛月配息、愛避稅的投資人看上，在9月除權息前，五天內躋身台股第3大高股息ETF，效應還在持續擴散。

根據《財訊》報導，台股近期進入修正，但盤勢最穩的不是這幾年最熱門的高股息ETF，而是「月月配」高股息ETF（交易所交易基金）。

國內首檔月月配ETF——復華台灣科技優息（00929）自上市以來，不僅每月配出高息，日前也迅速完成填息，上市不到四個月，規模數便突破700億元；接下來，還有兩檔月月配ETF也即將開募，到底月月配ＥＴＦ是在紅什麼？

《財訊》報導指出，9月18日，規模逾350億元的元大台灣高息低波（00713）、145億元的群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣優選高股息（00915）、大華優利高（00918）等四檔台股高股息ETF進行除權息，大盤因而承壓，爾後這4檔ETF也一度呈現貼息。

此時只有復華台灣科技優息ETF因9月19日除息、9月18日是最後買進日，投資人為搶進收高息，在5個交易日內湧進141億元，不僅將其規模推上7百億元，也搶下當日ETF成交量第一；隔天的除息日開盤再上演秒填息，成交量拿下當日最高。

具兩大優勢　月月配成爆款

搶這一波能有多少股息進帳？《財訊》也發現，根據公開資料顯示，這檔復華台灣科技優息今年6月才成立，正好搭上7、8月的除權息旺季，因此每個月都能配出每股0.11元的高利率，換算單月股利殖利率超過0.6%，推估全年收益率超過八%。而且該ＥＴＦ配息來源不只股利，還有價差，其追蹤指數「台灣上市上櫃科技優息指數」過去五年年化報酬率高達15.9%。

換句話說，這檔復華台灣科技優息自上市至今的表現，不僅讓投資人每月有現金入帳，還有雙位數的價差可賺，帶動投信業界掀起「高股息」加「月月配」旋風。

10月16日，兩檔月月配的ETF——中信成長高股息ETF（00934）和台新台灣永續高息中小ETF（00936）將同時開募。

其中，根據《財訊》報導，中信成長高股息ETF在選股時，更強調成長機會與高填息；至於台新台灣永續高息中小ETF則是在永續、高息之外，唯一訴求「中小」的ETF，與市場同儕持股重疊率在2成以下，可補足投資人在中小型股上配置的不足。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，中小型股相對大型股成長潛力大，長期表現勝過大型股，同時加入永續與高息，篩選出財務體質穩健、獲利穩定的公司，長期股價表現突出，波動亦相對穩定。…(本文截自財訊695期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

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