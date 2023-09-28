台海若有戰事 會放下一切衝到最前線採訪…野島剛一生懸命の記者魂

文／孫蓉萍

根據《財訊》報導，資深日本媒體人野島剛離開服務了20多年的報社，憑藉累積已久的記者經驗，以及對台灣的熱愛，以中立的觀點寫出多元化的內容，成功打響個人品牌。

「我希望台海不會發生戰爭。不過萬一真的發生，我拿到採訪許可，就會放棄所有工作，在台灣第一線採訪。」說這句話的不是台灣人，而是道地的日本人野島剛。

隨軍採訪美伊戰爭 自認記者生涯已達顛峰

根據《財訊》報導，野島剛在台灣是知名度數一數二的日本媒體人，他有天生的記者魂，熱愛第一手的報導，這也是他離開前東家《朝日新聞》的原因。「日本記者像是企業的齒輪，外派大約三、四年又要調回日本，而且一般只有外派兩次的機會。我曾經被派駐新加坡和台北，回到日本總社後，擔任國際新聞編輯台的工作。其實之後應該會高升到局長或部長，不過我非常喜歡現場採訪和寫作，所以就決定辭職了。」

1992年3月他從日本上智大學文學部新聞系畢業，4月進《朝日新聞》，2016年離開時，大家聽到的第一個反應都是：你瘋了嗎？《品學堂》文化長丘美珍說：「竟然在生涯高峰期，從這麼大的報社離開（早晚報發行量至今仍有近六百萬份），成為自由工作者，實在是非常『不日本』的決定，很佩服他的勇氣。」

不過，《財訊》分析，野島剛的理由其實很簡單，因為「現場」才是心目中的第一順位。例如在記者生涯中，讓他印象最深刻的是2003年曾經隨美軍採訪伊拉克戰爭。「當時才30多歲，美軍答應採訪的記者名額有限，我運氣好被選上，是日本唯一隨軍的記者，日本人每天都在看我的報導，我覺得我已經達到當記者的顛峰。」

基於當時的經驗，雖然野島剛一再強調不希望看到台海交戰，不過他早已做好準備。他家裡有一個很大的頭盔，還有防彈背心、衛星電話、救難包等，最多3小時就能打包完成，出發去戰地採訪。

根據《財訊》報導，他進一步解釋說，如果手機無法使用時，就要透過衛星電話發稿；救難包裡面一定要放抗生素，這個很重要，因為受傷或感冒，它都可以派上用場。另外還要準備兩、三部電腦和眼鏡，因為這些東西一旦故障，屆時都無處可修。

從野島剛的著作，也可以看到他重視現場的採訪。例如《兩個故宮的離合》，不只蒐集有關故宮的資料，走訪了中國的北京、南京等地，以及台灣、香港、新加坡等，也採訪了台北歷任故宮院長和參與故宮變遷的重要人士。找到採訪對象，還要說服對方受訪是最不容易的事，但是他說：「如果沒有訪談，我就只是一個學者，而不是記者。」… (本文截自財訊695期，詳全文)