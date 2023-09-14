從軍工斜槓到太空！亞航找新出路 力拚國產光纖陀螺儀

文／游筱燕

《財訊》採訪團隊走進亞洲航空總公司的會議室，透過窗戶就看到機棚內3架正在維修中的噴射客機。位於台南的亞航，是台灣唯一兼具軍用以及民用飛機維修能力的公司，今年更宣布進軍光纖陀螺儀、無人機等產品，希望未來能在國防產業，扮演不可或缺的角色。

亞航的前身為二戰美軍民航空運隊，母公司為台翔航太工業，行政院國發基金持有49%，由於產業特殊，加上泛公股合計持股過半，因此一向與政府政策密切呼應。

根據《財訊》報導，過往亞航以維修軍機為主，董事長盧天麟表示，2018年剛上任時雄心壯志，眼見民用飛機維修毛利率較高，想要把亞航轉型成民機為主的飛機維修公司，因此全力爭取民機的維修訂單，2019年民機維修架次突破百架，也達到有史以來的高峰。

搶維修 重新爭取軍用標案

但好景不常，遇到新冠疫情攪局，2020年維修訂單僅剩20幾架，過去的大客戶台灣虎航，更降到連1架都沒有，迫使亞航營運方針轉向，重新走回軍用標案。

還好亞航標案滿手，包括空軍第2後勤指揮部軍工廠委託民間經營案、空軍松山基地指揮部修護補給隊委託民間經營案，以及陸軍4個直升機維修保養標案，未實現合約金額超過200億元。「軍方標案毛利率不高，沒有讓我們公司財報很亮麗，但至少疫情期間還有獲利。」盧天麟說。

《財訊》分析，軍用標案可以確保每年帶入38億元的營收，穩定的現金流讓亞航可以不裁員、不減薪、不放無薪假，安然度過疫情的低潮。因此在航空景氣復甦後，亞航馬上就有人力可以接新單，所以即使今年第2季因故有一次性費用及備抵損失的提列，全年營收表現仍可望再較去年成長。

亞航首先全力拓展旗下3大傳統業務。民用飛機事業部目前維修主力為波音737、空中巴士A320，而原有的產品線，麥道MD老式機型將逐步退場，因此積極開發新機種維修能量籌建，於2022年4月取得民航局（CAA）ATR 42-400/500及ATR 72-212A系列維修認證，5月再取得美國聯邦航空總署（FAA）認證。《財訊》報導指出，隨著近幾年ATR成為亞太區短程線的主流，不少ATR將進入大修年限，亞航也已於今年3月完成首架ATR的維修訂單。… (本文截自財訊694期，詳全文)