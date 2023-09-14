台日交流推手！台隆黃教漳看好台積電效應 讓日本重新認識台灣產業

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聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
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文／孫蓉萍

台隆集團董事長黃教漳善用自己在日本的體驗，加上對雙方文化和商務的了解，引進手創館、吉豚屋等日本品牌。在台積電帶動日本更重視台灣的趨勢下，預料未來商機無限。

根據《財訊》報導，9月8日，日本最大連鎖平價豬排店吉豚屋，在桃園機場開出台灣第8家店，這也是吉豚屋成立25年來，在全球超過530家店中，第1次進駐機場。吉豚屋以物超所值且上餐快速聞名，日前1項針對40到60歲男性做的調查顯示，吉豚屋是他們心目中CP值最高的豬排飯品牌；而2015年引進這個品牌的關鍵人物，是台隆集團董事長黃教漳。

善用日本經驗　引進品牌

大家不一定聽過台隆，不過這家公司旗下有許多知名企業。除了和Arcland服務控股公司合資成立的吉豚屋，另外獲得日本CAINZ公司授權HANDS品牌，經營台隆手創館，還和日本鈴木汽車公司合資，經營台鈴工業公司，Niseko和百吉冰淇淋也屬於台隆；其他投資的事業還包括普利司通、養樂多、匯豐汽車等。

《財訊》報導指出，台隆和日本企業關係這麼密切，除了創辦人黃政旺打下基礎外，黃教漳也善用自己在日本生活的經驗，並慎選合作夥伴，加上最新的流行趨勢，引進日本品牌。

以吉豚屋為例，他回憶在日本讀書時，印象最深刻的3種日式食物是牛肉飯、拉麵和豬排飯。「1990年代我在日本招待幾位台灣年輕企業家，為了展現誠意，請他們吃高檔的懷石料理，沒想到他們覺得其實不稀奇，因為台灣也吃得到。最後我帶他們去吃豬排飯，竟然每個人都讚不絕口！」

回想起這段往事，黃教漳就去拜訪了吉豚屋的母公司Arcland服務公司，一年後雙方順利成立了合資公司。儘管日本道地的豬排飯在台灣也不算稀奇，但吉豚屋借重高科技，獨家研發出擁有專利的自動炸豬排機，可降低成本。它用履帶把豬排帶過遠紅外線燈，並且能控制油溫和油炸時間，3分半就能熟透而酥脆。因為交給機器處理，即使是新進人員也能輕鬆上手，並且節省人力。這也是台隆第1次跨足餐飲業。

根據《財訊》報導，至於早在2000年就獲得日本東急HANDS授權的台隆手創館，則是因為就學時，無意間看到日本手創館有挖哈密瓜專用的湯匙，可以避免果汁噴出。黃教漳說：「第1個讓我驚訝的是，這家店怎麼有賣這樣的東西？第2個讓我驚訝的是，誰發明這種東西？那個年代台灣只有百貨公司，沒有生活用品的專賣店，所以我決定引進這個品牌，讓台灣人也可以看到這些巧思。」日本HANDS的經營權，已由東急轉移給日本最大連鎖居家生活百貨業者CAINZ手中，未來台隆和CAINZ也可能和對方有進一步的合作。…(本文截自財訊694期，詳全文)

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