中國債務風暴會危及台資租賃業？前7月獲利成長衰退 中租保守分散風險

文／洪綾襄

租賃龍頭中租因在中國業務規模最大，股價在兩週內跌了近20%，中國債務風險會不會危及台資租賃業，甚至擴散到台灣母公司？投資人都很擔心。

根據《財訊》報導，中國深陷房企債務風暴，青年失業率與外貿出口等關鍵經濟指標數字也節節敗退，令人擔憂衝擊恐將外溢到上下游供應商、甚至銀行與租賃等金融業。

房企金流斷 引發骨牌效應

台資金融業自2010年6月底《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）簽署後，本國銀行、壽險、證券、租賃業接棒登陸。但十多年來，壽險業絕大多數黯然退場、銀行業務持續萎縮，證券業則是連著力之處都沒有，目前，可能只剩提供企業短期調度資金、設備融資的租賃業者還有些利差空間。

不過，《財訊》分析，恆大從爆發財務與債務危機，到真正申請破產，歷時逾3年；這次碧桂園規模更大，影響層面只會更長、更久。上海《界面新聞》依據「企業預警通」數據指出，從8月21日起後的1年內，將有289家中國房企、共約9600億元人民幣的債務陸續到期，又以境內國企、央企債為主，由於房地產為火車頭產業，一旦出現大規模的現金斷炊，恐將引發更廣泛的骨牌效應，台資租賃恐怕也難置身事外。

據租賃公會統計，在中國的台資租賃業者有25家，去年獲利雖創新高，也僅175億元，而且中租控股旗下仲利國際就賺了127億元、仲津租賃13億元，占所有台資租賃業獲利的8成。

此外的15家為金控或銀行的子公司，大多扮演母公司的先鋒，獲利最多者為台駿租賃（王道銀行旗下，去年併入日盛租賃），其他還有台新融資租賃、仲信租賃（中國信託）、永豐金租賃等。但業務和獲利能力較強的，卻是3家非銀行、專營租賃的業者，包括租賃龍頭中租，以及車貸、公司車租賃見長的裕融與和潤。

《財訊》報導指出，銀行旗下的租賃公司本來規模就不大，更由於近幾年金管會及輿論壓力都緊盯中國曝險，大多都跟著母公司壓低業務量。去年銀行體系租賃業者賺最多的是台駿國際，1年獲利約1.09億元人民幣（約4.77億元台幣）。

就金融業而言，規模不夠大，就不容易發揮管理綜效，也較難透過分散業務來平衡風險。台新金控總經理林維俊坦言，因為中國近期經濟狀況不是太好，台新融資租賃的貸款違約率略微提升，因此正在控管催收，目前守在損益兩平，今年將繼續嚴控風險，業務成長不是重點。… (本文截自財訊693期，詳全文)