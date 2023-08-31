中國經濟衰敗！台流與失意台青攀升...安置國人相關費用提前用罄

文／郭瓊俐

台商西進中國30年，有成功者，也有不少失敗者，成為滯留中國多年的台流；加上數年前被中國官方吸引前往創業的台青，如今也面臨失業與滯留中國的窘境。

根據《財訊》報導，美中貿易戰加上疫情影響，中國經濟快速惡化，滯留中國的失業台灣人愈來愈多，需要海基會動用經費與人力援助返台的「台流」人數也急速增加；這些台流返台機票與安置在療養機構的費用，都由全民納稅錢埋單，也占用了台灣的社福資源。

不過相關人士強調，沒有所謂的新台流、舊台流之分，只有貧病到需要政府出錢接回來安置的人，才算是「台流」；在中國失業或創業失敗的年輕台灣人，大都和台灣家裡保持聯繫，身體也健康無恙，自己選擇繼續留在中國，只能算是「西進的失意者」。

年初解封 返台人數3級跳

《財訊》報導指出，根據海基會的定義，我國人民在中國因證件逾期或遺失，導致滯留中國多年無法返台，或因失業、創業失利等原因，導致生活困頓、滯留當地後流落街頭或罹患重症無人照料、無力負擔醫藥費、亡故等，且與家屬失聯或家屬無意願協助返台者，叫作「滯陸國人」，也就是民間所稱的「台流」，這些台流才需要海基會協助接回台灣及安置。

簡言之，台流大都是30年前赴陸的台商或台幹，因為在中國包2奶或另組家庭，拋棄台灣的配偶子女，生意失敗或失業，耗盡財產又年老貧病時，才想要回台灣。不少台流是積欠中國當地醫院龐大的醫藥費被驅趕，只好由當地台商協會募款支付醫藥費並聯繫海基會。海基會設法聯絡到這些台流在台灣的親人，但大部分親人在斷聯數十年的情況下，不願意支付機票與安養費用，海基會與縣市政府必須出錢接人及安置。

《財訊》分析，從2019年到2022年，海基會接回安置的台流分別是44案、62案、67案與83案，今年光是1~7月就有60案，人數明顯增加，也導致海基會相關預算在6月提前用罄。海基會表示，過去幾年中國嚴格封控，人員移動的難度高，沒想到今年1月中國突然全面解封，因此返台人數驟增。預算不足的部分，海基會以內部調整與募款等方式籌措。

海基會人員指出，疫情期間返台的台流，大都是重病或被中國的醫院驅趕，不得已才經過重重關卡返台，因此也增加海基會作業的極大困難度。

接回台流 疫情期間大挑戰

例如去年年中海基會接獲當地台商協會的通報，一位因案被通緝的吳姓國人在海南省流落多年，最後病倒在街頭，被送醫診斷有腦中風及高血壓等病，生活已無法自理。… (本文截自財訊693期，詳全文)