服刑前獨家告白！中興電工前董座江義福：轉念放下真的很難

文／孫蓉萍

中興電工集團總裁江義福進公司27年，繳出亮麗的成績單。如今面臨入獄服刑，他也只能選擇轉念放下，希望公司維持正常營運。

根據《財訊》報導，7月18日，雲豹甲車案2審判決主文公告，中興電工前董事長江義福依共同犯《證券交易法》判刑4年（可上訴）、共同犯詐欺取財罪判刑4年6月（不得上訴），合併執行5年10月；中興電工不法所得20億9916萬元沒收（不得上訴）。

消息一出，中興電工股價連續兩天跌停，江義福辭任董事長，由兒子江馥年接任，同時中興電工召開臨時董事會，改派法人董事盛元投資的代表為林弘人（全聯暨元利建設董事長林敏雄次子）。並調整人事，穩住團隊經營，使得股價止跌，經營重新步上軌道，這才讓江義福鬆了一口氣。

對於司法判決，江義福說：「我問心無愧，但人不可能一輩子是順境，一定有個坎，現在遇到了，我只能轉念放下；不過這很難。」

穩住經營團隊 他才鬆口氣

江義福向《財訊》透露他始終相信宿命，人生從來不規畫。「我讀台南鄉下的學校，高中都在打撞球，直到聯考前3個月才突然醒過來，開始抱佛腳。我記得考歷史的前一天中午吃完飯還在做最後衝刺，沒想到後來10題問答題中，竟然有3題剛剛背到，所以拿下高分。填志願時只因為隔壁文具店老闆的兒子外交系畢業，在外交部上班，在家鄉非常風光，所以我第一志願也填政大外交。」

服完兵役之後，江義福考上調查局，本來只想做個兩年，沒想到一待就是22年，其間也曾經外派到以色列、日本、德國等地受訓。除了工作之外，他只要有空就會閱讀局內的所有財經雜誌，尤其對台塑、大同等大集團的經營特別有興趣；因為他認為儘管財團的事業不盡相同，但他看的是「邏輯」，不論是做決策或解決困難，只要搞懂邏輯就沒問題。

根據《財訊》報導，1996年，國民黨營的中央投資公司「轉上級指示」，指派江義福接任中興電工總經理。當時，這家公司因復興啤酒廠、嘉義台南焚化爐等5大工程案，衍生累虧高達150億元，公司幾乎瀕臨倒閉。江義福回憶當時狀況：「我接手以後正好放端午節3天連假，我每天到辦公室看資料，發現公司1天要燒500萬元，3天就1500萬元不見了，不知道要怎麼賺。」

於是，江義福白天上班，晚上把厚厚的公文帶回家簽，抽絲剝繭後，把業務、財務等狀況一一釐清，想辦法開源節流。例如，當時中興電工要維持生產旗下的家電，但銷路不佳，導致大量庫存；於是，公司只得每年以發家電當年終獎金，員工紛紛哀號說：「我家裡已經有5台電視，能不能不要再發了？」… (本文截自財訊693期，詳全文)