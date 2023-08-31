台積電培養的小金雞！光程研創如何讓「最老半導體材料」大復活？

文／林宏達

這是一家台灣半導體新創公司，卻吸引Lumentum、Coherent等國際大廠搶著合作，他們讓最老的半導體材料「鍺」復活，變成足以和第3類半導體競爭的全新平台。

鍺，是最老的半導體材料。根據《財訊》報導，1946年，蕭克利、巴丁和布拉頓發明的第1顆電晶體，就是用鍺製作的，從此改變全球電子產業。但是，鍺容易漏電，很快被矽取代，變成產業中沒有聲音的配角。

材料更便宜 可偵測水分

現在，台灣的光程研創在台積電協助之下，讓鍺重新成為半導體元件的主角，「我們是全球鍺矽（Germanium Silicon）技術平台的領導廠商」光程研創執行長陳書履說，由於新技術結合現有矽製程，生產規模大，他們用鍺製造出的短波紅外線元件，成本只有對手化合物半導體晶片的1/3到1/10。

《財訊》報導指出，這項突破改變了半導體產業現有生態。原本，日本索尼正是這個領域的老大，過去相關元件價格昂貴，但看到台灣能用鍺生產短波紅外線影像感測器，全世界的知名大廠都爭相找上光程研創合作。

短波紅外線是一種看不見的光，聽起來和一般人生活頗有距離，但未來應用潛力很大。陳書履舉例，像設計下一代車用雷達，如果用近紅外光打出去，「可能會傷害路人的眼睛」，改用短波紅外線則沒有安全疑慮，同樣能精準偵測距離。

根據《財訊》報導，短波紅外線的特色之一是能偵測水分，且不受溫度影響。光程研創團隊示範，他們先擺出幾顆蘋果，表面上看來一模一樣，但用短波紅外線一拍後，發現其中一顆有個巨大的斑點，「因為這顆蘋果摔過，水分聚集在這裡。」工程師說；另一顆蘋果卻特別白，因為那其實是表面沒有水分的假蘋果。

利用能偵測水分的特性，蘋果用它來偵測耳機是否接觸到用戶的皮膚，決定要不要播放音樂；還可以用於智慧農業，偵測田間作物的灌溉狀況；或是用來識別身分。如果把iPhone使用的3D感測技術改用短波紅外線，就能看出鏡頭前出現的是真正的人臉，還是沒有任何水分的假面具。

與台積電合作 完成新製程

回想近10年的發展歷程，陳書履笑著對《財訊》採訪團隊說，「我們剛開始做的時候，知道我們在矽鍺領域有領導地位，但並不確定這個技術，市場有多大」他回憶，「但是，如果你想做的是產業的先行者，似乎就必須要走過這個相對不確定且孤獨的時刻」。

他回憶，第1批加入公司的夥伴，是十幾年前在英特爾總部矽光實驗室工作的同事和學生時代的好友，英特爾的目標，是尋找新的光通訊元件，那也是當時所有人認為鍺的最大商機。… (本文截自財訊693期，詳全文)