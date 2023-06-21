保勝掌握「關鍵技術」！方幼玲接任董座 扭轉全台最老字號的光學鏡頭廠

文／林苑卿

保勝光學去年營運績效大成長，成為光學鏡頭的大黑馬；兩年前接任董事長的方幼玲，是如何扭轉這家全台最老字號的光學鏡頭廠？

根據《財訊》報導，光學鏡頭產業面臨淡季效應，但保勝光學公布第1季稅後純益達3965萬元，不僅逆勢成長，還刷新歷史紀錄；值得一提的是，保勝的毛利率高達46%，在產業界僅次於全球手機鏡頭龍頭大立光的49.4%。

攤開歷年財報，頂著全台最老字號光環的保勝光學，過去營運績效卻是敬陪末座，如今的保勝光學卻脫胎換骨，今年的股利有1.2元，它轉骨的契機究竟是什麼？

根據《財訊》報導，回顧保勝光學成立於1970年，是德國博世（Robert Bosch）在台灣設立的第1家光學鏡頭公司，後歷經多手轉移，包括1974年成為伊士曼柯達（Kodak）所屬子公司、2002年又轉移股權給本土資金，再併購原是日本豪雅（HOYA）旗下光學品牌的賓得士（PENTAX）台灣等，也因此掌握了德國、美國及日本的關鍵技術；陸續成為奧地利Swarovski（施華洛世奇）、比利時光學公司BARCO（巴可）、索尼等國際品牌大廠的供應商。

德美日關鍵技術 含金量高

6月9日，保勝光學董事長方幼玲在股東會後表示，「儘管近期全球景氣不佳，唯公司產品多元且市場分散。今年目標仍然希望業績能夠持續成長，並加強高附加價值的產品銷售。」

《財訊》報導指出，2014年時，方幼玲還只是一位單純的保勝投資人；2021年，保勝原董事長伍必霈2021年10月辭任，經董事會通過推舉，由方幼玲擔任董事長，目前她也是保勝光學的前10大股東。

為什麼當初方幼玲會出線？方幼玲曾是昆山金利表面材料應用科技（現更名為眾應互聯科技）董事長暨總經理，是蘋果3大銘板供應商，主要用於iPad、Macbook系列產品；諾基亞、摩托羅拉、飛利浦、通用電器等也都是這家公司的指標型客戶。

「保勝光學為台灣第1家由德商創建的光學廠，又有美日技術的融入，是國內少數大尺寸玻璃鏡片鏡頭製造商，產品為少量多樣的客製化產品，光學技術含量很高，擁有產品議價話語權，加上光學與其他產業整合為未來趨勢，因此看好發展潛力。」方幼玲一席話，點出保勝光學的核心優勢，也道出當初決定入股當投資人的主因。

《財訊》也發現，她以長年打入國際客戶供應鏈的經驗，拉升保勝的海外營收。2022年保勝在歐、美、亞洲的銷售金額有顯著增長，其中歐洲的營收貢獻比重從2021年24.5%攀升至26.73%；包含日本在內的亞洲營收貢獻比率更從2021年的39.95%成長至42.64%。… (本文截自財訊688期，詳全文)