快訊

陷未成年外流私密片風波 炎亞綸「十大傑出青年」資格遭銷

「戲曲王子」李文勳遭控猥褻 戲曲學院二師遭停聘調查

台北羽賽／28分鐘拍下同胞 戴資穎挑戰第5冠旋風闖關

保勝掌握「關鍵技術」！方幼玲接任董座 扭轉全台最老字號的光學鏡頭廠

聯合新聞網／ 財訊雙週刊
圖／財訊
圖／財訊

文／林苑卿

保勝光學去年營運績效大成長，成為光學鏡頭的大黑馬；兩年前接任董事長的方幼玲，是如何扭轉這家全台最老字號的光學鏡頭廠？

根據《財訊》報導，光學鏡頭產業面臨淡季效應，但保勝光學公布第1季稅後純益達3965萬元，不僅逆勢成長，還刷新歷史紀錄；值得一提的是，保勝的毛利率高達46%，在產業界僅次於全球手機鏡頭龍頭大立光的49.4%。

攤開歷年財報，頂著全台最老字號光環的保勝光學，過去營運績效卻是敬陪末座，如今的保勝光學卻脫胎換骨，今年的股利有1.2元，它轉骨的契機究竟是什麼？

根據《財訊》報導，回顧保勝光學成立於1970年，是德國博世（Robert Bosch）在台灣設立的第1家光學鏡頭公司，後歷經多手轉移，包括1974年成為伊士曼柯達（Kodak）所屬子公司、2002年又轉移股權給本土資金，再併購原是日本豪雅（HOYA）旗下光學品牌的賓得士（PENTAX）台灣等，也因此掌握了德國、美國及日本的關鍵技術；陸續成為奧地利Swarovski（施華洛世奇）、比利時光學公司BARCO（巴可）、索尼等國際品牌大廠的供應商。

德美日關鍵技術　含金量高

6月9日，保勝光學董事長方幼玲在股東會後表示，「儘管近期全球景氣不佳，唯公司產品多元且市場分散。今年目標仍然希望業績能夠持續成長，並加強高附加價值的產品銷售。」

《財訊》報導指出，2014年時，方幼玲還只是一位單純的保勝投資人；2021年，保勝原董事長伍必霈2021年10月辭任，經董事會通過推舉，由方幼玲擔任董事長，目前她也是保勝光學的前10大股東。

為什麼當初方幼玲會出線？方幼玲曾是昆山金利表面材料應用科技（現更名為眾應互聯科技）董事長暨總經理，是蘋果3大銘板供應商，主要用於iPad、Macbook系列產品；諾基亞、摩托羅拉、飛利浦、通用電器等也都是這家公司的指標型客戶。

「保勝光學為台灣第1家由德商創建的光學廠，又有美日技術的融入，是國內少數大尺寸玻璃鏡片鏡頭製造商，產品為少量多樣的客製化產品，光學技術含量很高，擁有產品議價話語權，加上光學與其他產業整合為未來趨勢，因此看好發展潛力。」方幼玲一席話，點出保勝光學的核心優勢，也道出當初決定入股當投資人的主因。

《財訊》也發現，她以長年打入國際客戶供應鏈的經驗，拉升保勝的海外營收。2022年保勝在歐、美、亞洲的銷售金額有顯著增長，其中歐洲的營收貢獻比重從2021年24.5%攀升至26.73%；包含日本在內的亞洲營收貢獻比率更從2021年的39.95%成長至42.64%。…(本文截自財訊688期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

延伸閱讀

集團綜效發威 雙月營收創高

iPhone 15提前拉貨 光學、軟板衝一波

Xiaomi 13 Ultra徠卡手機美拍登台 早鳥買就送S1 Active智慧錶

光學公司高層涉誆售未上櫃股票 6人交保

相關新聞

飛鷹地產拚苗栗第1品牌！這家房仲品牌成立僅5年 獨門經營心法曝光

房市降溫，苗栗的飛鷹地產卻逆勢擴張，進攻大新竹拓點，挑戰成為竹苗地區的第1品牌。這家成立僅5年的房仲新品牌，有什麼獨門的經營心法？

保勝掌握「關鍵技術」！方幼玲接任董座 扭轉全台最老字號的光學鏡頭廠

保勝光學去年營運績效大成長，成為光學鏡頭的大黑馬；兩年前接任董事長的方幼玲，是如何扭轉這家全台最老字號的光學鏡頭廠？

超微緊追輝達 微軟、思科虎視眈眈…AI商戰開外掛聚焦新服務

過去幾個月，AI商戰更加劇烈，高通、邁威爾、輝達、世芯、思科、微軟全部參戰，搶食智慧服務、智慧雲加智慧裝置的商機。

國科會主委吳政忠：台灣科技太強大 各國競相洽談合作計畫

行政院政務委員兼國科會主委吳政忠，負責統合科技政策與新興產業布局；經常出訪的他體認到，在國際情勢變化及國人努力下，台灣有很強的科技利基，也要對自己更有信心。

不只跌破現增價 大股東也減碼…藥華藥股價腰斬還有「3大隱憂」

根據《財訊》報導，在藥華藥的新藥BESREMi取得美國藥證之後，帶動股價2022年8月直奔619元天價，市值衝上兩千億元，創下台灣生技產業史無前例的規模。

「如果我是習近平我會擔心！」辜朝明：身邊高官都是自己人 表面平靜但內部發生什麼 外界永遠不知道

根據《財訊》報導，當經濟成長放緩與地緣政治的角力，取代疫情與戰爭成為當前全球投資的關注焦點，日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明精闢解析中、美、歐、日、台各大經濟體，在混沌世局中的機會與挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦